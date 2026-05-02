Jaime Munguía y Armando Reséndiz por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) es una de las peleas de boxeo de la nutrida cartelera que encabeza junto al combate titular entre Gilberto Ramírez y David Benavídez y que se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. A continuación, te detalló quién ganó la pelea Jaime Munguía vs. Armando Reséndiz y cuál fue el resultado final de esta batalla en el cuadrilátero del afamado reciente ubicado en Nevada, Estados Unidos.
¿Quién ganó la pelea Jaime Munguía vs. Armando Reséndiz por cinturón AMB?
José Armando Reséndiz defiende su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo ante Jaime Munguía como parte de la cartelera de la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez que se lleva a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Cabe señalar que en esta categoría de peso de las 168 libras Saúl ‘Canelo’ Álvarez hasta hace no mucho tiempo era el monarca absoluto.
|Pelea
|Resultado final
|Jaime Munguía vs. Armando Reséndiz
Jaime Munguía vs. Armando Reséndiz: esta es la cartelera con todas las peleas de boxeo
- Gilberto Ramírez vs David Benavidez: Cinturones mundiales WBA y WBO del peso crucero.
- José Armando Resendiz vs Jaime Munguía: Cinturón mundial WBA del peso supermedio.
- Óscar Duarte vs Ángel Fierro: peso superligero.
- Isaac Lucero vs Ismael Flores: peso superwelter.
- Jorge Chávez vs José Tito Sánchez: peso supergallo.
- Daniel Blancas vs Raúl Isaías Salomón: peso supermedio.
- Julio Ocampo vs Carlos Lewis: peso ligero.
- Jordan Palacios vs Sean Waught: peso superligero.
- Juan Carrillo vs Marlon Delgado: peso semipesado.
- Javier Meza vs Damonte Smith: peso superligero.
- Petr Khamukov vs Bernad Joseph: peso medio.