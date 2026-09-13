Julio César Chávez Jr. vuelve al cuadrilátero este sábado 12 de septiembre para enfrentar al colombiano Jeison Troncoso en la pelea estelar de una función con causa en Puebla. El combate se realizará en el Gimnasio Miguel Hidalgo y está pactado a 10 rounds en la categoría de peso crucero, sin un cinturón en disputa. Ambos boxeadores superaron el pesaje oficial con 90 kilogramos, por lo que quedaron habilitados para protagonizar el duelo.

Para Chávez Jr., el enfrentamiento representa una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en la parte final de su carrera. El excampeón mundial viene de conseguir dos victorias por nocaut en 2026 y buscará extender su momento positivo ante Troncoso, con la mira puesta en volver a competir por un campeonato mundial.

Enfrente estará Jeison Troncoso, quien llegará con la intención de complicar al mexicano mediante un estilo basado en el contragolpe. El colombiano describió el enfrentamiento como un “choque de estilos”, mientras que Chávez Jr. destacó las condiciones de su rival y lo calificó como un peleador “bueno, duro y fuerte”. Ambos mostraron una buena condición física durante el pesaje y posteriormente realizaron el tradicional cara a cara.

La función tendrá además un componente especial para la familia Chávez y el boxeo poblano. La denominada Pelea con Causa busca apoyar la construcción de un centro de atención contra las adicciones en Puebla y reunirá una cartelera con la participación de Omar Chávez, además de Alexandro “Peque” Santiago, Alexis “Chapito” Molina, Roberto Chávez Jr. y Alan Cuatecatl. La jornada está programada para comenzar desde las 15:00 horas.

¿Quién ganó la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso?

CATEGORÍA/DIVISIÓN PELEA RESULTADOS Peso crucero Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso Julio César Chávez Jr. Peso semicompleto Omar Chávez vs. Brayan Santander Omar Chávez (ganador) Campeonato Fedelatín AMB Alexandro “Peque” Santiago vs. Alexis “Chapito” Molina Alexandro “Peque” Santiago (ganador) Por definir Alan Cuatecatl Pérez vs. Matías Botello Vázquez — Por definir Roberto Chávez Jr. vs. Miguel López Gallegos Roberto Chávez Jr. (ganador)

Pronóstico: Chávez Jr. parte con la ventaja de la experiencia acumulada en escenarios importantes y buscará llevar la iniciativa, mientras que Troncoso intentará aprovechar el contragolpe para neutralizar el ataque del mexicano. La diferencia de estilos puede hacer que el combate tenga distintos momentos, por lo que no resulta prudente dar un resultado anticipado. La pelea está pactada a 10 rounds y el desenlace dependerá de la capacidad de ambos para imponer su estrategia.

Cartelera completa de la pelea Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso

La función de Puebla reunirá a distintos representantes del boxeo mexicano e internacional. La pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso será el combate principal de una jornada que también tendrá como atractivo la presentación de Omar Chávez, además de otros integrantes de la dinastía Chávez.

CATEGORÍA/DIVISIÓN PELEA RESULTADOS Peso crucero Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso — Peso semicompleto Omar Chávez vs. Brayan Santander — Campeonato Fedelatín AMB Alexandro “Peque” Santiago vs. Alexis “Chapito” Molina — Por definir Alan Cuatecatl Pérez vs. Matías Botello Vázquez — Por definir Roberto Chávez Jr. vs. Miguel López Gallegos —

Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso EN VIVO se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, México, en un combate de peso crucero que encabeza una cartelera de boxeo con causa; la pelea estelar podrá seguirse EN VIVO y ONLINE GRATIS a través de TV Azteca 7, tanto por la señal abierta como mediante el streaming oficial de Azteca Deportes y la app de TV Azteca, dentro de la transmisión de Box Azteca.