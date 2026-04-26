El Supernova Génesis 2026 ya empezó a encenderse mucho antes de que suene la campana. Y si había una pelea capaz de robarse reflectores, esa es la de Karely Ruiz contra Kim Shantal, un duelo que pasó de ser una simple modificación en la cartelera a una confrontación cargada de tensión, orgullo y cuentas pendientes.

¿Quién ganó la pelea Karely Ruiz vs. Kim Shantal en vivo hoy por Supernova Génesis 2026?

Peleas del Supernova Génesis 2026 Resultado final en directo Alana Flores vs. Flor Vigna — Kim Shantal vs. Karely Ruiz — Lonche vs. Willito — Mario Bautista vs. Aron Mercury — Milica vs. Ari Geli — ElAbraham vs. Nando —

Antesala de la pelea Karely Ruiz vs. Kim Shantal por el Supernova Génesis

Todo cambió cuando Lupita Villalobos tuvo que bajarse del evento tras ser diagnosticada con un hematoma subdural, según el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la CDMX. Su salida abrió la puerta para que Karely Ruiz, creadora de contenido de OnlyFans, tomara su lugar y quedara frente a frente con Kim Shantal, influencer y figura de reality que este domingo 26 de abril hará su debut en el ring de la Arena Ciudad de México.

Pero la presentación de la pelea no fue tranquila, sino todo lo contrario: terminó convertida en un choque verbal que subió la temperatura del evento. Kim llegó encendida y no escondió su enojo, soltando reclamos directos contra Karely y dejando claro que no esperaba encontrarse con ella en estas circunstancias. La tensión siguió creciendo cuando lanzó otra frase que terminó de prender el ambiente: aseguró que gracias a ella Karely estaba en Netflix y que se encargaría de que no volviera a aparecer. Karely, lejos de entrar en el mismo juego, respondió con una actitud más fría y desafiante, dejando claro que no le afectaban los ataques y que ella había llegado para salvar la pelea.

En lo físico, Kim Shantal tiene una ligera ventaja por su estatura, con cuatro centímetros más que Karely, lo que podría darle mayor alcance arriba del cuadrilátero. Sin embargo, Ruiz no llega como improvisada: ya sabe lo que es pelear, viene de enfrentar a Marcela Mistral en Ring Royale y, aunque perdió por decisión unánime, dejó buenas sensaciones por su resistencia y carácter. El combate se pactó en 58 kilos, y mientras Kim ya estaría en el peso, Karely todavía tendría que ajustar un kilo para llegar en condiciones al choque.

Con el reloj marcando las 19:00 horas, y con transmisión exclusiva por Netflix para América Latina, todo apunta a una pelea que no solo llamará la atención por lo deportivo, sino por la historia que arrastra detrás. Lo que comenzó como una relación cordial en redes terminó convertido en una rivalidad que promete ruido dentro y fuera del ring. Y en una noche donde la cartelera ya sufrió varios cambios, este combate se perfila como uno de los momentos más comentados del Supernova Génesis.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina.

: Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico.

: Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico. Mario Bautista vs. Aaron Mercury : Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja.

: Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa.

: Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa. Milica vs. Ari Geli: Milica cuenta con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli tiene un fuerte apoyo en redes sociales.