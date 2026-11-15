El regreso de Amanda Nunes al octágono terminó con una derrota ante Kayla Harrison en el combate coestelar de UFC 334. La estadounidense se impuso por sumisión (mataleón) a los 1:29 del cuarto asalto y consiguió una victoria de alto impacto frente a una de las peleadoras más reconocidas de las artes marciales mixtas. El enfrentamiento se celebró este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, durante una velada que también tuvo como protagonista a Ciryl Gane en la disputa del título de peso pesado.

Harrison resolvió el enfrentamiento en el cuarto round, cuando encontró la oportunidad de aplicar el estrangulamiento por la espalda y obligó a Nunes a rendirse. La campeona consiguió así imponerse en una pelea de gran expectativa por el regreso de la brasileña, quien llevaba aproximadamente tres años y medio alejada de la competición.

Nunes volvió a la actividad con el objetivo de recuperar protagonismo en la división de peso gallo femenino, pero no pudo superar la presión y las herramientas de lucha de su rival. La brasileña terminó derrotada por sumisión en un enfrentamiento que concentró buena parte de la atención de UFC 334.

La victoria de Harrison fue uno de los desenlaces más importantes de la cartelera. La estadounidense aprovechó sus recursos en el combate cuerpo a cuerpo para cerrar la pelea antes de llegar a las tarjetas de los jueces.

Quién ganó la pelea Kayla Harrison vs. Amanda Nunes por UFC 334: resultados finales

Kayla Harrison derrotó a Amanda Nunes por sumisión (mataleón) a los 1:29 del cuarto asalto en el combate coestelar de UFC 334. La estadounidense consiguió finalizar a la brasileña durante su esperado regreso al octágono y se llevó uno de los triunfos más destacados de la función.

En el combate estelar, Ciryl Gane superó a Josh Hokit por decisión unánime en la pelea por el campeonato de peso pesado. La jornada también registró nocauts de Stephen Thompson y Terrance McKinney, además de una victoria por sumisión de Bia Mesquita y un empate entre Uros Medic y Kevin Holland.

UFC 334: resultados completos

CATEGORÍA/DIVISIÓN PELEAS DEL UFC 334 RESULTADOS Peso pesado – título Ciryl Gane vs. Josh Hokit Gane ganó por decisión unánime Peso gallo femenino – título Kayla Harrison vs. Amanda Nunes Harrison ganó por sumisión (mataleón), R4, 1:29 Peso medio Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui Borralho ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27) Peso wélter Uros Medic vs. Kevin Holland Empate por decisión mayoritaria (28-28, 29-27, 28-28) Peso mosca Bilal Hasan vs. Luis Gurule Gurule ganó por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28) Peso wélter Stephen Thompson vs. Charles Radtke Thompson ganó por KO con patada giratoria, R3, 2:54 Peso ligero Drew Dober vs. Chris Duncan Duncan ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28) Peso ligero Jim Miller vs. Terrance McKinney McKinney ganó por KO, R1, 1:53 Peso medio Donte Johnson vs. Cesar Almeida TKO por golpes, R1, 3:20; ganador por confirmar Peso ligero Melquizael Costa vs. Jared Gordon Costa ganó por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) Peso gallo femenino Bia Mesquita vs. Macy Chiasson Mesquita ganó por sumisión (mataleón), R1, 3:23 Peso gallo Juan Diaz vs. Alateng Heili Diaz ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27) Peso ligero Evan Elder vs. Samuel Sanches Elder ganó por decisión unánime (30-26, 30-26, 30-26)

El desenlace de Harrison y Nunes fue uno de los momentos centrales de la noche en Nueva York. La estadounidense encontró la finalización en el cuarto asalto y evitó que el enfrentamiento llegara a una decisión de los jueces. Para Nunes, el regreso a la competición terminó con una derrota por sumisión frente a una rival que supo aprovechar sus recursos en el suelo.

La cartelera también dejó dos nocauts destacados. Stephen Thompson consiguió una victoria sobre Charles Radtke mediante una patada giratoria a los 2:54 del tercer asalto, mientras que Terrance McKinney necesitó apenas 1:53 del primer round para noquear a Jim Miller con un puñetazo.

En las preliminares, Bia Mesquita también consiguió una finalización por sumisión. La brasileña sometió a Macy Chiasson mediante un mataleón a los 3:23 del primer asalto. Caio Borralho, Chris Duncan, Melquizael Costa, Juan Diaz y Evan Elder completaron la lista de ganadores por decisión unánime.

Por otro lado, Kevin Holland y Uros Medic terminaron empatados después de que los jueces entregaran tarjetas de 28-28, 29-27 y 28-28. Luis Gurule, en cambio, se llevó una decisión dividida frente a Bilal Hasan.

El combate estelar tuvo como vencedor a Ciryl Gane, quien derrotó a Josh Hokit por decisión unánime en la disputa del título de peso pesado. El estadounidense perdió su invicto profesional, mientras que el francés consiguió imponerse en el enfrentamiento principal de UFC 334, celebrado en el Madison Square Garden.

Cartelera completa del UFC 334

Cartelera estelar

Ciryl Gane vs. Josh Hokit — Peso pesado, título en juego.

Kayla Harrison vs. Amanda Nunes — Peso gallo femenino, título en juego.

Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui — Peso mediano.

Uros Medic vs. Kevin Holland — Peso wélter.

Bilal Hasan vs. Luis Gurule — Peso mosca.

Cartelera preliminar

Stephen Thompson vs. Charles Radtke — Peso wélter.

Drew Dober vs. Chris Duncan — Peso ligero.

Jim Miller vs. Terrance McKinney — Peso ligero.

Donte Johnson vs. Cesar Almeida — Peso mediano.

Primeras preliminares

Melquizael Costa vs. Jared Gordon — Peso pluma.

Bia Mesquita vs. Macy Chiasson — Peso gallo femenino.

Juan Diaz vs. Alatengheili — División por confirmar.

Evan Elder vs. Samuel Sanches — División por confirmar.