Revisa esta nota para que sepas quién ganó la pelea La Divaza vs. Andrea Valdiri por Stream Fighters 5. (Foto: @stream_fighters / Instagram y Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas quién ganó la pelea La Divaza vs. Andrea Valdiri por Stream Fighters 5. (Foto: @stream_fighters / Instagram y Composición Canva - Depor)

Hoy, sábado 14 de noviembre, La Divaza y Andrea Valdiri medirán fuerzas en el Coliseo MedPlus de Bogotá por el Stream Fighters 5. En esta nota podrás saber a qué hora empezó el combate (según el país en el que estés), cómo ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, y el resultado final del enfrentamiento.

El evento Stream Fighters 5 no deja de ser tema de conversación en las redes sociales. (Foto: @stream_fighters / Instagram)
El evento Stream Fighters 5 no deja de ser tema de conversación en las redes sociales. (Foto: @stream_fighters / Instagram)

Cartelera completa del Stream Fighters 5

  • Westcol vs. Blessd, combate especial con robots humanoides
  • La Divaza vs. Andrea Valdiri             
  • Sebastucho vs. Leandro
  • Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro
  • Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya
  • Herrera vs. JH de la Cruz
  • Samantha Correa vs. Cami Pulgarín
  • El Agropecuario vs. Daren
  • Chanty y Samulx vs. Willito y Lonche
  • Rey de la City vs. WeGotKicks

Horarios por país para ver Stream Fighters 5: La Divaza vs. Andrea Valdiri EN VIVO

La pelea de La Divaza vs. Andrea Valdiri por Stream Fighters 5 es imperdible. Por esa razón, a continuación te indicaré a qué hora inició el evento, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 12:00 am del domingo 15 de noviembre
  • México (CDMX): 5:00 pm
  • Puerto Rico: 7:00 pm
  • República Dominicana: 7:00 pm
  • Panamá: 6:00 pm
  • Costa Rica: 5:00 pm
  • El Salvador: 5:00 pm
  • Guatemala: 5:00 pm
  • Honduras: 5:00 pm
  • Nicaragua: 5:00 pm
  • Argentina: 8:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:00 pm
  • Uruguay: 8:00 pm
  • Chile (Santiago): 8:00 pm
  • Paraguay: 8:00 pm
  • Bolivia: 7:00 pm
  • Venezuela: 7:00 pm
  • Ecuador: 6:00 pm
  • Perú: 6:00 pm
  • Colombia: 6:00 pm

¿En qué canal transmiten la pelea Stream Fighters 5: La Divaza vs. Andrea Valdiri EN VIVO?

Si quieres ver la pelea de Stream Fighters 5: La Divaza vs. Andrea Valdiri EN VIVO, es importante que sepas que el enfrentamiento se puede seguir EN DIRECTO a través del canal oficial de Westcol en Kick.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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