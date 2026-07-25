Lit Killah y Kidd Keo se enfrentaron este sábado 25 de julio por la Velada del Año 6. Ambos artistas ingresaron al ring del Estadio La Cartuja y cumplieron con las expectativas. Los fanáticos vibraron de principio a fin con el combate y en las redes sociales viralizaron los mejores momentos de la contienda.
¿Quién ganó Lit Killah vs. Kidd Keo?
Lit Killah y Kidd Keo debutaron en la Velada del Año 6. La victoria fue para Lit Killah por decisión unánime.
Lit Killah vs. Kidd Keo - Previa
Lit Killah y Kidd Keo dejaron los escenarios para incursionar en el boxeo. Ambos artistas son reconocidos en el género urbano; marcaron su camino gracias a su temperamento, creatividad y estilo elocuente. El argentino no quiso compartir su preparación para evitar que su rival pueda estudiar su estrategia.
Por su parte, Kidd Keo es considerado uno de los pioneros del trap. Aseguró que no quiere ser ave de paso en la Velada y siempre le gusta destacar. Será un combate entretenido, reñido y, por el estilo de ambos artistas, se puede definir desde las tarjetas.
Lit Killah vs. Kidd Keo - Pronóstico
Lit Killah es ampliamente favorito para llevarse el triunfo. El cantante argentino recibió un 83,6% de probabilidad de victoria contra un 16,4% del artista español.