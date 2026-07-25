En este preciso momento, Marta Díaz y Tatiana Kaer están cara a cara en el Estadio La Cartuja de Sevilla por La Velada del Año VI. El combate está siendo muy intenso y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo.
Resultado final de la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
Te cuento que el resultado final de la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer por La Velada del Año VI fue triunfo para Marta Díaz por decisión dividida con 4 votos a favor y uno en contra.
¿A qué hora inició EN VIVO la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer en distintos países del mundo?
La pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer por La Velada del Año VI es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:00 pm
- Estados Unidos (CT): 12:00 pm
- Estados Unidos (MT): 11:00 am
- Estados Unidos (PT): 10:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 7:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 1:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer?
Este sábado 25 de julio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer por La Velada del Año VI a través del canal de Twitch, de YouTube y de TikTok de Ibai Llanos. La transmisión del evento, como es habitual, será gratuita para todos.
Resultado final de la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
En este punto de la nota se podrá saber el resultado final de la pelea Marta Díaz vs. Tatiana Kaer por La Velada del Año VI.