Naoya Inoue defenderá su título mundial unificado de peso supergallo en lo que parece ser su prueba más difícil en lo que va de su carrera al subirse al cuadrilátero con Junto Nakatani en una batalla sin cuartel libra por libra entre dos estrellas invictas del pugilismo profesional en el mítico Tokyo Dome. ¿Quién ganó la pelea Naoya Inoue vs. Junto Nakatani? A continuación, conoce el resultado de este enfrentamiento y del resto de la cartelera.
Inoue, de 33 años, (con una marca de 32-0, 27 nocauts) ha seguido dominando a lo largo de sus últimos cinco enfrentamientos al imponerse a rivales como TJ Doheny, Ye Joon Kim, Ramon Cardenas, Murodjon Akhmadaliev y Alan Picasso, este último al que derrotó en diciembre pasado en su primer combate en Riyadh por decisión unánime. Nakatani (con un récord de 32-0, 24 nocauts) pasó a la categoría supergallo en esa misma cartelera al derrotar a Sebastian Hernandez. Con solo 28 años, el boxeador nipón lució bien con el puño en alto al final del combate, pero le costó mucho trabajo superar a su contrincante de turno.
¿Quién ganó la pelea Naoya Inoue vs Junto Nakatani en vivo hoy por título mundial unificado?
|Peleas
|Resultado final en directo
|Naoya Inoue (c) vs. Junto Nakatani por los campeonatos mundiales CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo
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|Takuma Inoue (c) vs. Kazuto Ioka por el título peso gallo CMB
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|Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka, peso mosca
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|Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe, peso pluma
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|Sora Tanaka vs. Jin Sasaki, peso wélter
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|Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki, peso supermediano
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|Yoshiki Takei vs. DeKang Wang, peso supergallo
¿Cuál es la cartelera la pelea Naoya Inoue vs Junto Nakatani en vivo hoy por título mundial unificado? Estos son los combates de la velada
- Naoya Inoue (c) vs. Junto Nakatani - Pelea a 12 rounds por el campeonato indiscutible de peso supergallo de Inoue
- Takuma Inoue (c) vs. Kazuto Ioka - Pelea a 12 rounds por el título peso gallo CMB de Inoue
- Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka - Pelea a 10 rounds de peso mosca
- Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe - Pelea a 10 rounds de peso pluma
- Sora Tanaka vs. Jin Sasaki - Pelea a 10 rounds de peso wélter
- Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki - Pelea a 10 rounds de peso supermediano
- Yoshiki Takei vs. DeKang Wang - Pelea a 8 rounds de peso supergallo