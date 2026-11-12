Stream Fighters 5 celebra su quinta y última edición este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, reuniendo 10 combates entre streamers, creadores de contenido y artistas urbanos. El evento organizado por WestCOL combina boxeo aficionado, formatos inéditos con tecnología y presentaciones musicales en vivo. Uno de los cruces más personales de la velada pugilística será la pelea de Reydelacity vs Wegotkicks, quienes trasladarán al ring una rivalidad que comenzó fuera de las cuerdas, motivada por un conflicto comercial en torno a una caja misteriosa de zapatillas durante una transmisión en directo.

A diferencia de otros combates creados estrictamente para el entretenimiento digital, este duelo arrastra acusaciones mutuas y tensión real entre ambos protagonistas. En el primer cara a cara oficial se evidenció una hostilidad genuina que captó la atención inmediata de los seguidores en Estados Unidos y Latinoamérica de estas figuras digitales. La gestión emocional durante el primer asalto resultará determinante para que ninguno de los dos peleadores cometa errores defensivos producto del ímpetu inicial.

En el apartado físico, la báscula confirmó una paridad absoluta antes de subir al encordado de la capital colombiana. Wegotkicks registró un peso oficial de 75.5 kilogramos frente a los 76 kilogramos marcados por Reydelacity, manteniendo además una diferencia de estatura de apenas dos centímetros. Al no existir una ventaja de alcance o tonelaje para ninguno de los contendientes, el desenlace quedará sujeto a la disciplina táctica y la limpieza de los impactos.

Con el respaldo de apuestas externas entre exponentes de la música urbana que han elevado el interés mediático en la previa, el choque se perfila como una prueba de resistencia cardiovascular. Quien logre administrar mejor su aire en los episodios finales y mantenga la guardia alta ante el intercambio de golpes inclinara las tarjetas de los jueces a su favor.

¿Quién ganó la pelea Reydelacity vs. Wegotkicks en Stream Fighters 5?

Pelea del Stream Fighters 5 Resultado final en directo Reydelacity vs. Wegotkicks --

Cartelera completa de Stream Fighters 5

Westcol vs Blessd - Desafío de robots

La Divaza vs Andrea Valdiri

Samantha Correa vs Cami Pulgarín

Herrera vs JH de la Cruz

Rey de la City vs We Got Kicks

El Agropecuario vs Daren

Alexa Torres y Beba vs Karola y Yaya - Combate múltiple

Valentino Lázaro vs Emiro Navarro

Sebastucho vs Leandro

Willito y Lonche vs Chanty y Enigma - 2 vs. 2

¿A qué hora es Stream Fighters 5 EN VIVO hoy 14 de noviembre?

El evento Stream Fighters 5 inicia en horario estelar desde Colombia, con una transmisión que se adaptó a distintas regiones del mundo para que nadie se pierda la acción. La función principal comienza a las 18:00 hrs (horario peninsular) desde el Coliseo MedPlus de Bogotá. A continuación, los horarios en otros países.

México (CDMX): 17:00

17:00 Estados Unidos: 18:00 ET, 17:00 CT, 16:00 MT, 15:00 PT

18:00 ET, 17:00 CT, 16:00 MT, 15:00 PT España: 00:00 del día siguiente

00:00 del día siguiente Perú: 18:00

18:00 Colombia: 18:00

18:00 Ecuador: 18:00

18:00 Venezuela: 19:00

19:00 Bolivia: 19:00

19:00 Chile: 20:00

20:00 Paraguay: 20:00

20:00 Argentina: 20:00

20:00 Uruguay: 20:00

20:00 Brasil: 20:00

¿Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO desde EE. UU., España, México, y más países?

La transmisión oficial de Stream Fighters 5 está a cargo de Westcol, que lleva el evento EN VIVO a nivel global a través de su canal oficial de Kick. Esto significa que podrás disfrutar de todas las peleas y los shows musicales desde prácticamente cualquier país, sin necesidad de recurrir a canales de televisión tradicional o plataformas de streaming.

Para acceder de forma gratuita y en directo, solo necesitas seguir a Westcol en las redes sociales anteriormente mencionadas e ingresar desde tu dispositivo favorito —Smart TV, celular, tablet o computadora— a la hora indicada en tu región. No hay costo adicional por ver el evento, lo que lo convierte en una opción accesible para millones de usuarios que buscan seguir el show en tiempo real.