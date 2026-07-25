Uno de los combates que más polémica ha generado en la previa de La Velada del Año VI de Ibai Llanos ha llegado a su fin. Este sábado 25 de julio, Rivers y Roro nos regalaron una gran lucha de boxeo desde La Cartuja en Sevilla, un enfrentamiento que fue cancelado en un principio por la diferencia de los cascos que iban a utilizar, pero que finalmente llegó a un acuerdo para realizarse. Aquí te cuento quién ganó y el resultado final de Rivers vs. Roro .

¿Quién ganó la pelea Rivers vs. Roro hoy por La Velada del Año VI?

Aquí te contaré cuál es el resultado final de la pelea de Rivers vs. Roro por La Velada del Año VI, que ha sido uno de los combates más esperados de la noche tras la polémica surgida por los cascos que ambas participantes iban a utilizar. Revisa quién ha ganado este combate.

Pelea Resultado final Rivers vs. Roro

El antecedente de la pelea de Rivers vs. Roro por La Velada del Año VI

La pelea entre Rivers y Roro será uno de los combates femeninos más atractivos de La Velada del Año VI, enfrentando a dos creadoras de contenido con estilos y personalidades muy diferentes. Ambas han seguido un intenso plan de preparación durante varios meses para llegar en las mejores condiciones al evento organizado por Ibai Llanos. La expectativa es alta por el nivel de compromiso que han mostrado antes de subir al ring.

Rivers buscará imponer la experiencia adquirida en anteriores ediciones de La Velada, mientras que Roro intentará sorprender con su debut y demostrar que puede competir al máximo nivel. El combate promete ofrecer momentos de gran intensidad y será seguido por millones de espectadores a través de las transmisiones oficiales en Twitch, YouTube y TikTok, convirtiéndose en uno de los duelos más comentados de la jornada.