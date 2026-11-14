Stream Fighters 5 es el evento de boxeo de streamers organizado por Westcol que reúne a 23 creadores de contenido (y un participante sorpresa) en 10 combates anunciados, entre los que figuran combates individuales, en parejas y, por primera vez, entre robots. La cita es el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus, Bogotá. Uno de los enfrentamientos que acapara la atención del público es el de Sebastuco vs. Leandro, que se perfila como uno de los duelos más intensos de la velada pugilística. Aunque ambos mantienen una buena relación y respeto mutuo, la pelea incluye condiciones de alto riesgo tras confirmarse que ambos subirán al ring bajo la modalidad sin casco protector y una apuesta que eleva la tensión al máximo.

Pactado en una división cercana a los 81 y 82 kilogramos para garantizar la paridad física, el enfrentamiento añade un ingrediente adicional fuera de lo estrictamente deportivo. Durante la presentación oficial de la velada, ambos protagonistas sellaron una apuesta pública que obligará al perdedor a realizarse un tatuaje tras bajar del encordado. Esta estipulación ha disparado el interés entre sus seguidores en Latinoamérica y Estados Unidos, convirtiendo el cruce en una cuestión de orgullo personal frente a miles de espectadores.

En la esquina de El Sebastucho destaca una rigurosa preparación física enfocada en transformar su disciplina y maximizar su fuerza de impacto. Aunque únicamente registra una pelea previa en su historial amateur, el creador confía plenamente en su potencia de golpeo y en su capacidad para acortar distancias rápidamente. Su estrategia pasará por imponer un ritmo agresivo desde el primer campanazo, buscando conectar manos pesadas que logren neutralizar el desplazamiento de su oponente.

Por su parte, Leandro ‘La Sapa’ arriba al recinto capitalino respaldado por un mayor recorrido sobre el cuadrilátero, un factor que le otorga una ventaja considerable en el manejo de los tiempos y la lectura del combate. Incluso su propio rival ha reconocido públicamente la fortaleza mental que representa esta experiencia acumulada en el ring. Con el propio organizador WestCOL anticipando un cruce de altísima intensidad, el duelo pondrá a prueba el contraste clásico entre la técnica comprobada y la pegada explosiva.

¿Quién ganó la pelea Sebastuco vs. Leandro en Stream Fighters 5?

Pelea del Stream Fighters 5 Resultado final en directo Sebastuco vs. Leandro --

Cartelera completa de Stream Fighters 5

Westcol vs Blessd - Desafío de robots

La Divaza vs Andrea Valdiri

Samantha Correa vs Cami Pulgarín

Herrera vs JH de la Cruz

Rey de la City vs We Got Kicks

El Agropecuario vs Daren

Alexa Torres y Beba vs Karola y Yaya - Combate múltiple

Valentino Lázaro vs Emiro Navarro

Sebastucho vs Leandro

Willito y Lonche vs Chanty y Enigma - 2 vs. 2

¿A qué hora es Stream Fighters 5 EN VIVO hoy 14 de noviembre?

El evento Stream Fighters 5 inicia en horario estelar desde Colombia, con una transmisión que se adaptó a distintas regiones del mundo para que nadie se pierda la acción. La función principal comienza a las 18:00 hrs (horario peninsular) desde el Coliseo MedPlus de Bogotá. A continuación, los horarios en otros países.

México (CDMX): 17:00

17:00 Estados Unidos: 18:00 ET, 17:00 CT, 16:00 MT, 15:00 PT

18:00 ET, 17:00 CT, 16:00 MT, 15:00 PT España: 00:00 del día siguiente

00:00 del día siguiente Perú: 18:00

18:00 Colombia: 18:00

18:00 Ecuador: 18:00

18:00 Venezuela: 19:00

19:00 Bolivia: 19:00

19:00 Chile: 20:00

20:00 Paraguay: 20:00

20:00 Argentina: 20:00

20:00 Uruguay: 20:00

20:00 Brasil: 20:00

¿Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO desde EE. UU., España, México, y más países?

La transmisión oficial de Stream Fighters 5 está a cargo de Westcol, que lleva el evento EN VIVO a nivel global a través de su canal oficial de Kick. Esto significa que podrás disfrutar de todas las peleas y los shows musicales desde prácticamente cualquier país, sin necesidad de recurrir a canales de televisión tradicional o plataformas de streaming.

Para acceder de forma gratuita y en directo, solo necesitas seguir a Westcol en las redes sociales anteriormente mencionadas e ingresar desde tu dispositivo favorito —Smart TV, celular, tablet o computadora— a la hora indicada en tu región. No hay costo adicional por ver el evento, lo que lo convierte en una opción accesible para millones de usuarios que buscan seguir el show en tiempo real.