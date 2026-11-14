Valentino Lázaro y Emiro Navarro se medirán en uno de los combates individuales de Stream Fighters 5, la velada de boxeo entre creadores de contenido que organiza Westcol en Bogotá. Los dos participantes tienen un antecedente televisivo en común: fueron finalistas de La casa de los famosos Colombia, aunque en temporadas diferentes. El enfrentamiento, correspondiente al cuarto combate de la cartelera anunciada, se disputará en el Coliseo MedPlus y podrá seguirse EN VIVO por Kick. La expectativa está centrada en conocer cuál de los dos creadores conseguirá imponerse en su primera participación en este espectáculo.

¿Quién ganó Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro en Stream Fighters 5?

La pelea entre Valentino Lázaro y Emiro Navarro es uno de los diez enfrentamientos anunciados para la quinta edición de Stream Fighters. La programación incluye combates individuales, dos enfrentamientos por parejas y el desafío especial de robots entre Westcol y Blessd.

Esta es la cartelera completa, con una columna preparada para actualizar los resultados durante el espectáculo:

Pelea Enfrentamiento Resultado 1 Westcol vs. Blessd — 2 La Divaza vs. Andrea Valdiri — 3 Sebastucho vs. Leandro — 4 Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro — 5 Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya — 6 Herrera vs. JH de la Cruz — 7 Samantha Correa vs. Cami Pulgarín — 8 El Agropecuario vs. Daren — 9 Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito — 10 Reydelacity vs. Wegotkicks —

Los resultados se actualizarán después de cada enfrentamiento. La numeración corresponde al orden del anuncio oficial y puede cambiar durante la velada.

¿Cómo llegan Valentino Lázaro y Emiro Navarro a Stream Fighters 5?

Valentino Lázaro es un creador de contenido nacido en Bucaramanga y radicado en Medellín. Antes de desarrollar su carrera en redes sociales, fue bailarín del equipo del cantante Beéle. En 2026 llegó a la final de La casa de los famosos Colombia, una experiencia que le permitió ganar mayor reconocimiento entre el público del entretenimiento digital.

Emiro Navarro nació en Magangué y creció en Soledad, Atlántico. Es conocido por sus transmisiones en directo en TikTok y alcanzó la final de La casa de los famosos Colombia en 2025. Su participación en Stream Fighters 5 representa una nueva exposición ante el público después de su paso por el reality.

¿Cuándo y dónde es la pelea de Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro?

El combate está programado para este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia. La ficha oficial de la pelea señala las 6:00 p. m. como horario de referencia del espectáculo, aunque no establece una hora independiente para el inicio de este enfrentamiento.

Estos son los datos principales:

Información Detalle Evento Stream Fighters 5 Combate Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro Fecha Sábado 14 de noviembre de 2026 Número de cartelera Combate 04 Modalidad Individual, 1 vs. 1 Lugar Coliseo MedPlus Ciudad Bogotá, Colombia Apertura de puertas 4:00 p. m. Inicio del espectáculo 6:00 p. m. Transmisión Kick

La organización también recomienda considerar que el orden anunciado de los enfrentamientos puede variar durante la programación de la velada.

¿Dónde ver Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro EN VIVO?

Los seguidores de ambos creadores podrán seguir la pelea mediante la transmisión oficial de Stream Fighters 5 en Kick, a través del canal de Westcol.

Para acceder a la emisión:

Ingresa a kick.com/westcol. Busca la transmisión de Stream Fighters 5. Accede al reproductor desde tu computadora o teléfono móvil. Sigue la programación para conocer cuándo comienza el enfrentamiento.

La transmisión general del evento está anunciada para el sábado 14 de noviembre desde las 6:00 p. m., hora de Colombia.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro

¿Quién ganó Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro?

El resultado está pendiente de confirmación. La información del ganador se incorporará cuando finalice el enfrentamiento en Stream Fighters 5.

¿Qué número de pelea es Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro?

Es el cuarto combate de la cartelera anunciada por la organización.

¿Valentino Lázaro y Emiro Navarro participaron en La casa de los famosos Colombia?

Sí. Ambos fueron finalistas del reality en temporadas consecutivas: Emiro Navarro en 2025 y Valentino Lázaro en 2026.

¿Dónde ver la pelea EN VIVO?

La transmisión estará disponible en Kick, mediante el canal oficial de Westcol: kick.com/westcol.

¿Dónde se realizará el combate?

En el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia, el sábado 14 de noviembre de 2026.