Westcol y Blessd llevarán su rivalidad al terreno de la tecnología este sábado 14 de noviembre, cuando sus respectivos robots humanoides se enfrenten en el combate principal de Stream Fighters 5, la quinta edición del espectáculo organizado por el streamer colombiano en Bogotá. A diferencia de las peleas tradicionales de creadores de contenido, ninguno de los dos protagonistas intercambiará golpes directamente: cada uno programará y operará su propio robot dentro del cuadrilátero del Coliseo MedPlus. La expectativa está puesta en conocer quién se impondrá en este desafío especial, que tendrá transmisión EN VIVO por Kick, a través del canal oficial de Westcol.

¿Quién ganó Westcol vs. Blessd en Stream Fighters 5?

La quinta edición de Stream Fighters tendrá diez enfrentamientos entre creadores de contenido, artistas y personalidades del entretenimiento. Además de Westcol vs. Blessd, destacan La Divaza vs. Andrea Valdiri, Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro y el combate por equipos de Alexa Torrex y Karola Alcendra contra Beba y Yaya.

Esta es la programación anunciada, con los espacios preparados para actualizar los resultados durante la velada:

Pelea Enfrentamiento Resultado 1 Westcol vs. Blessd — 2 La Divaza vs. Andrea Valdiri — 3 Sebastucho vs. Leandro — 4 Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro — 5 Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya — 6 Herrera vs. JH de la Cruz — 7 Samantha Correa vs. Cami Pulgarín — 8 El Agropecuario vs. Daren — 9 Willito Lonche vs. Chanty Incógnito — 10 Reydelacity vs. Wegotkicks —

Los guiones indican resultados pendientes de confirmación. El orden de la cartelera puede variar durante el espectáculo.

La lista corresponde a los diez enfrentamientos publicados por la organización de Stream Fighters 5.

¿A qué hora es la pelea de Westcol vs. Blessd hoy?

Stream Fighters 5 comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) del sábado 14 de noviembre, con apertura de puertas prevista para las 4:00 p. m. en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Westcol vs. Blessd figura como el primer combate de la cartelera oficial y tiene como horario de referencia el inicio del espectáculo. No obstante, la organización no ha publicado un cronograma independiente que garantice la hora exacta del enfrentamiento.

¿Dónde ver Westcol vs. Blessd EN VIVO por Kick?

La pelea de robots entre Westcol y Blessd podrá seguirse por internet mediante el canal oficial de Westcol en Kick. La plataforma transmitirá la quinta edición de Stream Fighters desde el Coliseo MedPlus.

Para acceder a la cobertura:

Ingresa a kick.com/westcol. Busca la transmisión de Stream Fighters 5 en el canal del creador colombiano. Accede al reproductor y sigue la programación del evento. Mantén abierta la transmisión para conocer el resultado del combate estelar.

La emisión está anunciada desde las 6:00 p. m., hora de Colombia, y podrá seguirse desde computadoras y dispositivos móviles.

¿Cómo será la pelea de robots entre Westcol y Blessd?

El enfrentamiento tendrá un formato diferente al boxeo convencional. Westcol y Blessd no se subirán al cuadrilátero para intercambiar golpes, sino que cada uno programará y operará un robot humanoide que representará sus intereses durante el desafío.

Entre los datos publicados sobre esta contienda destaca el robot de Westcol, que mide aproximadamente 1,70 metros y habría costado más de 100.000 dólares, según las referencias periodísticas recogidas por la organización.

La propuesta convierte el combate principal en uno de los atractivos tecnológicos de Stream Fighters 5. Sin embargo, los detalles específicos del reglamento, la duración y el sistema de puntuación no aparecen desarrollados en la información oficial consultada.

¿Quiénes son Westcol y Blessd?

Cantante y compositor colombiano de música urbana, nacido en Itagüí, Antioquia.

Westcol es el creador de Stream Fighters, espectáculo que organiza junto a Spoon Media Group desde 2022. Después de liderar las cuatro primeras ediciones, esta vez también participará en la cartelera mediante un robot humanoide.

Blessd, cuyo nombre artístico se ha consolidado dentro de la música urbana colombiana, será su rival en este desafío tecnológico. El cantante ha desarrollado su carrera con producciones como Hecho en Medellín y Siempre Blessd.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Westcol vs. Blessd

¿Quién ganó la pelea de robots entre Westcol y Blessd?

El resultado está pendiente de confirmación. Esta publicación se actualizará cuando termine el enfrentamiento y se conozca al ganador.

¿Westcol y Blessd pelearán físicamente?

No. Cada uno programará y operará un robot humanoide, y serán las máquinas las que se enfrenten en el cuadrilátero.

¿Dónde ver Westcol vs. Blessd EN VIVO?

La transmisión estará disponible en Kick, mediante el canal oficial de Westcol: kick.com/westcol.

¿Cuándo es Westcol vs. Blessd?

El combate forma parte de Stream Fighters 5, programado para el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

¿Cuánto costó el robot de Westcol?

Según las referencias periodísticas recogidas en la página oficial del combate, el robot de Westcol costó más de 100.000 dólares.