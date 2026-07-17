Esta noche, a las 9:15 p.m., las canchas del Centro Naval de San Borja albergarán la gran final de básquet del Torneo de Abogados 2026. El reconocido estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas (RAD) y el estudio Rodrigo se verán las caras en un duelo con mucha historia: ambos bufetes vuelven a disputar una final juntos luego de tres largos años.
El equipo de RAD llega en un nivel altísimo gracias al gran desempeño colectivo y a actuaciones individuales determinantes. La gran figura para sellar el pase a la final fue Esteban García, quien firmó una espectacular tarjeta de 8 puntos, 16 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. “Me sentí muy feliz por mi desempeño, siento que hemos jugado bastante bien. Hemos entrenado, nos hemos divertido y esperamos seguir con este mismo ritmo para la final”, declaró el jugador clave de RAD, reflejando el gran ambiente y la confianza que se vive en la interna.
Se espera un marco espectacular en las tribunas del Centro Naval con las barras de ambos bufetes listas para alentar en el partido que consagrará al nuevo rey del básquet legal en Lima.