Rafa Nadal en VTEX Connect Europe: “Para pasar de ser un campeón mundial a un emprendedor global, solo necesitas la mentalidad correcta”.

En el marco del VTEX Connect Europe 2025, el reconocido tenista y empresario, Rafael Nadal brinda consejos a los empresarios sobre la importancia de la mentalidad para tener éxito e inspirarlos en una profunda conversación con Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer de VTEX. Nadal y Naranjo exploraron cómo los valores que marcaron la trayectoria del campeón español, la disciplina, la resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia, pueden trasladarse al ámbito corporativo.

Nadal cautivó al público al compartir su profunda perspectiva y al expresarle a los líderes empresariales: “Para pasar de ser un campeón mundial a un empresario mundial solo se necesita la mentalidad correcta”. Sus ideas ofrecieron a los líderes empresariales un poderoso marco para afrontar los retos y lograr un crecimiento sostenido en un mercado global cada vez más competitivo.

VTEX Connect Europe, un evento emblemático para la industria del comercio digital, contó con una impresionante asistencia de 4000 tomadores de decisiones del ámbito del comercio digital, con participantes procedentes de más de 30 países. La conferencia, que se celebró simultáneamente con el WebSummit en Lisboa, contó con la presencia del legendario campeón de tenis y empresario Rafa Nadal.

Más allá del protagonista, la agenda estuvo repleta de una amplia gama de contenidos centrados en el futuro del comercio digital, incluido el papel transformador de la inteligencia artificial. Los asistentes participaron en paneles B2B y B2C en profundidad en los que participaron representantes clave de empresas influyentes como RedCloud, Macromex y Delta Cafés. El evento atrajo a un público de alto nivel, incluyendo líderes empresariales de importantes corporaciones globales como Arcaplanet, Beko, Manchester City, Auchan, Etihad Arena, Ageas, KSD, Mazda, OBI y Gigatron, lo que subraya su importancia como plataforma de primer orden para el networking y el intercambio de conocimientos.

El éxito de VTEX Connect Europe contó con el firme apoyo de su ecosistema de socios, con AWS como patrocinador principal del evento. Esta colaboración puso de relieve la profunda integración y el compromiso compartido de impulsar la innovación en el ámbito del comercio, consolidando aún más el compromiso de VTEX con mercados estratégicos como Alemania, Francia y Estados Unidos. “Nuestra asociación con VTEX en este evento pone de relieve nuestro compromiso de acelerar la transformación digital de las pilas tecnológicas de comercio electrónico empresarial en todo el mundo”, afirmó Luis Monteiro, de AWS.

Destacando el impacto estratégico del evento, Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer de VTEX, afirmó: “VTEX Connect Europe representa un momento verdaderamente transformador para VTEX en Europa. Es una clara declaración de nuestro compromiso y consolida aún más nuestra presencia como la plataforma de comercio empresarial líder en toda la región”.

La aventura empresarial de Rafael Nadal

Considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, Rafael Nadal ha conquistado 22 títulos de Grand Slam, incluyendo 14 Roland Garros, una cifra récord en la historia del torneo. También ha ganado 2 oros olímpicos (uno individual en 2008 y otro en dobles en 2016), 36 títulos Masters 1000 y ha sido número uno del mundo en cinco temporadas diferentes.

Su estilo de juego basado en la constancia y la fortaleza mental lo han llevado a expandir su influencia más allá del tenis. Su incursión en el mundo empresarial incluye iniciativas como la Rafa Nadal Academy, un centro de alto rendimiento en Mallorca que combina formación académica y deportiva, y que ha expandido su modelo con sedes en México, Kuwait y Hong Kong.

Asimismo, Nadal ha invertido en proyectos inmobiliarios, inversiones en tecnología y sostenibilidad, y colaboraciones con marcas globales, participando en proyectos como el Rafa Nadal Museum Xperience, el hotel Zel en alianza con Meliá, y la Rafa Nadal Foundation, enfocada en educación y deporte para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Santiago Naranjo lidera la estrategia global de ingresos de VTEX, plataforma líder de e-commerce y digital commerce utilizada por grandes retailers y marcas internacionales. Bajo su liderazgo, la compañía ha impulsado la transformación digital de empresas en todo el mundo, apostando por una integración más humana entre tecnología, datos y experiencia de cliente.

“Rafael Nadal encarna el espíritu emprendedor que inspira la esencia de VTEX CONNECT. Su trayectoria, marcada por la resiliencia, la excelencia y la reinvención continua, refleja la mentalidad que impulsa la innovación en el comercio global. A través de VTEX CONNECT, no solo mostramos tecnología y estrategias de vanguardia, sino que también fomentamos la misma determinación y visión que definen a líderes como Nadal. Este evento se ha convertido en un espacio donde convergen los negocios y la inspiración, empoderando a la próxima generación de emprendedores digitales para que superen los límites y redefinan el futuro del comercio minorista”, aseguró Naranjo.