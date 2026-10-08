¡Velocidad, jerarquía y experiencia al límite! Raúl ‘Mono’ Orlandini, Lucho Mendoza, Ricardo Dasso, Álvaro ‘Cheto’ Silva y Anibal Aliaga son los flamantes integrantes del Dream Team Liqui Moly, la escuadra estelar que rugirá con fuerza en esta edición de Caminos del Inca 2026, la competencia automovilística más importante del Perú, programada del 7 al 19 de octubre.

La marca alemana de lubricantes y aditivos, número uno en su país y que cumple su quinto año como auspiciador oficial de Caminos del Inca, presenta su equipo para la competencia 2026, apostando por una alineación de primer nivel que buscará dominar los caminos del Perú. El equipo llega con el aval técnico de Liqui Moly, consolidada durante 16 años consecutivos como la marca favorita de Alemania.

Su participación en el rally marcará un hito en la temporada, recorriendo ciudades emblemáticas y poniendo a prueba la resistencia física y mecánica a lo largo de los difíciles caminos del Perú. Lucho lo hará a bordo de un Toyota Yaris GR, el ‘Mono’ en un Mitsubishi EVO X, Aníbal en una UTV Can-Am Maverick R, ‘Cheto’, junto con ‘Chubi Zani‘, en una Volkswagen Amarok y Ricardo Dasso en un Toyota Yaris GR.

“Estar al frente de este reto junto a un equipo de este nivel es una gran motivación. Contar con el respaldo técnico de una marca mundial como Liqui Moly nos da la confianza necesaria para exprimir al máximo el rendimiento de nuestros autos en cada especial de Caminos del Inca”, señaló Lucho Mendoza Jr., integrante del Team Liqui Moly.

Asimismo, la escuadra se complementa con la presencia de destacados exponentes como Samuel Dyer, Samuel Dyer Copello y José Carlos Vallejo, quienes también formarán parte de la legión Liqui Moly, sumando potencia y velocidad a la delegación que dirá presente en la gran prueba de ruta.

Con un portafolio de aceites y aditivos de alto nivel homologados para todo tipo de vehículo, Liqui Moly reafirma su apuesta total por el automovilismo peruano, asegurando una óptima lubricación contra el desgaste extremo, altas temperaturas y las severas exigencias de altura.

“Para nosotros, la presencia en Caminos del Inca es la prueba definitiva de ingeniería aplicada. La combinación de polvo, alta exigencia de torque en trepadas y temperaturas elevadas exige lubricantes con alta resistencia a la degradación térmica. Con el respaldo de nuestras formulaciones alemanas, los pilotos tienen la certeza de que el motor trabajará protegido del primer al último kilómetro de la ruta”, destacó Lucas Deyhle, Jefe Técnico de Liqui Moly Perú.