La ciudad del Cusco volvió a ser escenario, el 29 y 30 de agosto, de una nueva edición de la adidas Andes Race, la competencia de trail running más importante del país, que este año reunió a 1,000 corredores (entre nacionales y extranjeros), quienes recorrieron las distancias de 13K, 30K, 60K y 100K, por las majestuosas rutas del Valle Sagrado.

El huancavelicano Remigio Huamán volvió a alzarse con el primer lugar en la exigente distancia de 100K, estableciendo un récord de 14h08m11s, bajando en más de una hora el tiempo de 15h20m16s conseguido por Víctor Ccanto el 2024, quien este año no pudo participar por una lesión.

“Me siento muy feliz porque es la quinta victoria que consigo en el Andes Race. Había ganado en los 30K, en dos ediciones gané los 60K y es la segunda vez que ganó en los 100K logrando bajar mi marca del 2023 en más de una hora”, manifestó Huamán al cruzar la meta en Ollantaytambo.

El segundo puesto lo ocupó el corredor cusqueño Thomas Schilter, joven promesa del trail running local, quien cerró su participación con un tiempo de 17h44m15s, mientras que el tercer lugar lo ocupó Leonidas Marcavillaca, quien a sus 60 años culminó la competencia en 19h37m20s.

Una competencia de primer nivel

Cabe resaltar que la distancia de 100K de la adidas Andes Race está catalogada como una de las más exigentes del mundo por su altimetría y desnivel, ya que alcanza una altitud máxima de 4.700 msnm, acumulando 6,190 metros de desnivel positivo, lo cual constituye un enorme reto físico y deportivo para los participantes.

En la rama femenina la ganadora de 100K fue la chilena Graciela Clavijo, seguida de la cusqueña Ana Claudia Chacón. Por su parte, en 60K varones el vencedor fue Diego León y en mujeres, Melanie Schilter. En los 30K se alzaron con el primer lugar Juan Hilario y Elizabet Serrano, respectivamente. Finalmente, en 13K ganaron Jhon Huamán y Sofía Cofre.

La competencia está diseñada para que los corredores de las otras distancias (60K, 30K y 13K) se vayan integrando en la ruta, partiendo desde distintos poblados (Lares, Huacahuasi, y Willoq) para así culminar en la plaza de Ollantaytambo, en donde todos recibieron sus medallas y se premiaron a los ganadores.

Gracias al apoyo de PromPerú todos los finalistas pudieron disfrutar de una gran puesta en escena en la línea de meta, la cual incluyó shows musicales y de bailes típicos, así como el montaje de stands con merchandising e información turística sobre otros destinos de aventura y deporte en nuestro país.

Sobre Andes Race