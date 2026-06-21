Renault Perú se unió al tenis internacional durante la Copa Miraflores MT1000

Renault, marca representada en el Perú por Inchcape, el distribuidor automotriz líder en el mundo, se unió como auspiciador premium de la “Copa Miraflores MT1000”, uno de los torneos más importantes del tenis a nivel nacional.

El certamen, que formó parte del prestigioso ITF World Tennis Masters Tour, reunió en la capital a cerca de 800 tenistas seniors provenientes de 25 países. Este patrocinio replicó a escala local el histórico vínculo que la firma francesa mantiene a nivel global con este deporte, donde destaca como uno de los principales auspiciadores del prestigioso torneo de Roland Garros.

Asimismo, la participación en este evento deportivo internacional marcó un hito clave dentro de la nueva etapa de la marca en el país: el lanzamiento de su campaña de posicionamiento “Renault Reinicia: future is ready”. Con más de 125 años de historia acompañando al mercado peruano, la compañía propuso un punto de quiebre que fusiona su legado icónico con una propuesta de movilidad moderna, estética y altamente tecnológica.

“Al igual que los deportistas del ITF World Tennis Masters Tour, quienes representan la maestría, la experiencia acumulada y la capacidad de seguir compitiendo al máximo nivel, Renault capitalizó sus más de doce décadas de evolución reafirmando su compromiso con la innovación y el diseño moderno, a través de su renovado portafolio liderado por los modelos Koleos y Arkana”, señaló Claudia Bel, gerenta de marca de Renault.

Vanguardia y diseño en la cancha

Durante el desarrollo del campeonato, los asistentes pudieron conocer de cerca la propuesta estética y de ingeniería que comanda la renovación de la marca. Renault instaló un espacio exclusivo de exhibición donde expuso dos de sus vehículos más destacados de su portafolio:

New Renault Koleos: el modelo SUV top de la marca que viene transformando la preferencia en su segmento en el país, consolidándose como la máxima expresión de confort, habitabilidad y robustez de la firma francesa. Esta imponente unidad destaca por su diseño vanguardista, una estructura reforzada que ofrece los más altos estándares de seguridad y confianza, y una experiencia de conducción de gama alta. Su estilo deportivo se siente al conducir. Esta imponente SUV cuenta con un precio desde $42,990.

el modelo SUV top de la marca que viene transformando la preferencia en su segmento en el país, consolidándose como la máxima expresión de confort, habitabilidad y robustez de la firma francesa. Esta imponente unidad destaca por su diseño vanguardista, una estructura reforzada que ofrece los más altos estándares de seguridad y confianza, y una experiencia de conducción de gama alta. Su estilo deportivo se siente al conducir. Esta imponente SUV cuenta con un precio desde $42,990. Renault Arkana: la sofisticación hecha SUV Coupé. Arkana combina la robustez de un SUV con el refinamiento de un deportivo, destacando por su perfil aerodinámico, faros en cinta LED y detalles cromados que realzan su diseño moderno y deportivo. Este modelo destaca por su equilibrio entre elegancia y eficiencia, con un precio desde $26,990.

Durante esta activación, asesores comerciales brindaron información personalizada a los socios e invitados del torneo interesados en experimentar la habitabilidad y tecnología de ambas unidades. Con esta participación, Renault Perú cerró una jornada de alta competencia reafirmando no solo su compromiso con impulsar el desarrollo del tenis en el Perú, sino que su historia y su tecnología están listas para los desafíos del futuro.

Para obtener más información sobre estos modelos y todo el portafolio de la marca los clientes pueden visitar www.renault.pe o acercarse a cualquier tienda autorizada de la marca a nivel nacional.