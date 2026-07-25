Con gran éxito se realizó la Velada del Año 6 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Fueron diez combates que nos dejaron momentos impactantes. Los streamers cumplieron con las expectativas, demostraron que se prepararon para subir al ring. Los aficionados también se deleitaron con el espectáculo musical.

Ganadores de La Velada del Año VI

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

La Parce vs. Fabiana Sevillano

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Viruzz vs. Gero Arias

Samy Rivers vs. RoRo

Marta Díaz vs. Tatiana Käer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

La Velada del Año 6 - Previa

En esta nueva edición de la Velada del Año, varios creadores de contenido, streamers e influencers subirán al ring tras meses de preparación. Cada combate ha despertado una gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan enfrentamientos intensos y momentos que rápidamente se vuelvan virales en las redes sociales.

El evento podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, TikTok y YouTube, donde se espera una audiencia de millones de personas conectadas en simultáneo. En años anteriores, La Velada del Año logró establecer récords históricos de espectadores en la plataforma, por lo que esta sexta edición buscará superar esas cifras.

La pelea estelar estará protagonizada por IlloJuan vs. TheGrefg. Ambos creadores de contenidos dejaron en claro que su objetivo es llevarse el triunfo, por lo que prometieron dar su mayor esfuerzo. Otro de los combates que genera la expectativa de los internautas es el de Edu Aguirre contra Gastón Edul.

Edu es amigo de Cristiano Ronaldo y no descartó la presencia del delantero portugués en el evento. Lo que sí es seguro es que sus compañeros del Chiringuito estarán en su esquina para brindarle ánimos en su duelo ante el comunicador argentino.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Orden de las peleas de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

Cartelera de la Velada del Año 6

Te presentamos el orden de la cartelera de la Velada del Año 6. La pelea que dará inicio a la jornada es Edu Aguirre vs. Gastón Edul y el main event es Illo Juan vs. TheGrefg.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul La Parce vs. Fabiana Sevillano Clersss vs. Natalia MX Lit Killah vs. Kidd Keo Alondrissa vs. Angie Velasco Viruzz vs. Gero Arias Samy Rivers vs. RoRo Marta Díaz vs. Tatiana Käer Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg