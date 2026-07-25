Con gran éxito se realizó la Velada del Año 6 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Fueron diez combates que nos dejaron momentos impactantes. Los streamers cumplieron con las expectativas, demostraron que se prepararon para subir al ring. Los aficionados también se deleitaron con el espectáculo musical.
Ganadores de La Velada del Año VI
Edu Aguirre vs. Gastón Edul
La Parce vs. Fabiana Sevillano
Clersss vs. Natalia MX
Lit Killah vs. Kidd Keo
Alondrissa vs. Angie Velasco
Viruzz vs. Gero Arias
Samy Rivers vs. RoRo
Marta Díaz vs. Tatiana Käer
Plex vs. Fernanfloo
IlloJuan vs. TheGrefg
La Velada del Año 6 - Previa
En esta nueva edición de la Velada del Año, varios creadores de contenido, streamers e influencers subirán al ring tras meses de preparación. Cada combate ha despertado una gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan enfrentamientos intensos y momentos que rápidamente se vuelvan virales en las redes sociales.
El evento podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, TikTok y YouTube, donde se espera una audiencia de millones de personas conectadas en simultáneo. En años anteriores, La Velada del Año logró establecer récords históricos de espectadores en la plataforma, por lo que esta sexta edición buscará superar esas cifras.
La pelea estelar estará protagonizada por IlloJuan vs. TheGrefg. Ambos creadores de contenidos dejaron en claro que su objetivo es llevarse el triunfo, por lo que prometieron dar su mayor esfuerzo. Otro de los combates que genera la expectativa de los internautas es el de Edu Aguirre contra Gastón Edul.
Edu es amigo de Cristiano Ronaldo y no descartó la presencia del delantero portugués en el evento. Lo que sí es seguro es que sus compañeros del Chiringuito estarán en su esquina para brindarle ánimos en su duelo ante el comunicador argentino.
Cartelera de la Velada del Año 6
Te presentamos el orden de la cartelera de la Velada del Año 6. La pelea que dará inicio a la jornada es Edu Aguirre vs. Gastón Edul y el main event es Illo Juan vs. TheGrefg.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- La Parce vs. Fabiana Sevillano
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Viruzz vs. Gero Arias
- Samy Rivers vs. RoRo
- Marta Díaz vs. Tatiana Käer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg