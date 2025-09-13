La noche de Las Vegas se viste de boxeo con la esperada pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, un combate histórico que acapara todas las miradas del mundo deportivo. El T-Mobile Arena se convierte en el epicentro del pugilismo internacional, con un evento que reúne a campeones, jóvenes talentos y duelos de alto nivel. Aquí podrás seguir EN VIVO y en directo todos los resultados de la cartelera completa, desde las preliminares hasta el enfrentamiento estelar que promete ser uno de los más grandes de este 2025.

Resultados en directo de la cartelera Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

A continuación, consulta los combates programados en la función y actualiza en tiempo real los ganadores de cada pelea:

Peso ligero (4 asaltos): Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo — Resultado EN VIVO

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo — Peso superpluma (6 asaltos): Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez — Resultado EN VIVO

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez — Peso superpluma (6 asaltos): Mohammed Alakel vs. John Ornelas — Resultado EN VIVO

Mohammed Alakel vs. John Ornelas — Peso supermediano (10 asaltos): Steven Nelson vs. Raiko Santana — Resultado EN VIVO

Steven Nelson vs. Raiko Santana — Peso pesado (10 asaltos): Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. — Resultado EN VIVO

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. — Peso superwelter (10 asaltos): Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams — Resultado EN VIVO

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams — Peso supermediano (12 asaltos): Christian Mbilli vs. Lester Martínez — Resultado EN VIVO

Christian Mbilli vs. Lester Martínez — Peso superwelter (10 asaltos): Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. — Resultado EN VIVO

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. — Pelea estelar, peso supermediano (12 asaltos): Canelo Álvarez vs. Terence Crawford — Resultado EN VIVO

Canelo vs. Crawford: la pelea más esperada del 2025

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez expone su legado frente al estadounidense Terence “Bud” Crawford, en una batalla que no solo enfrenta estilos, sino también generaciones. El campeón de Guadalajara busca reafirmar su dominio en las 168 libras, mientras que Crawford llega con la intención de hacer historia al conquistar una nueva división.

Dónde ver Canelo vs. Crawford EN VIVO

La transmisión oficial de la cartelera se puede seguir en exclusiva a través de Netflix, que se encargará de emitir en directo toda la función, incluyendo las peleas preliminares y el combate estelar. El evento estará disponible en México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, además de regiones seleccionadas en Europa.

¿A qué hora inicia la cartelera de Canelo vs. Crawford?

El evento principal comienza en la noche del sábado 13 de septiembre de 2025 (hora local de Las Vegas), con transmisión internacional por streaming.

¿Se puede ver gratis la pelea de Canelo?

El combate está disponible únicamente mediante suscripción en Netflix; no habrá transmisión en señal abierta.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC