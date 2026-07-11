UFC 329 se realiza hoy sábado 11 de julio en T-Mobile de Las Vegas, Nevada, EN VIVO. El evento más esperado por los amantes de MMA porque marca el regreso de Conor McGregor al octágono tras cinco años de ausencia. El irlandés enfrentará a Max Holloway, la revancha que promete sacar fuego al octágono. Además, en la coestelar, el francés Saint Denis se medirá contra Paddy Pimbleet.

UFC 329: Resultados y quién ganó McGregor vs. Holloway 2

Los resultados de las peleas de UFC 329, donde la estelar tendrá a Conor McGregor contra Max Holloway 2.

PESO / CATEGORÍA PELEAS DEL UFC 329 RESULTADOS Peso wélter Conor McGregor vs. Max Holloway -- Peso ligero Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett -- Peso gallo Cory Sandhagen vs. Mario Bautista -- Peso mosca Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh -- Peso ligero King Green vs. Terrance McKinney -- Peso semipesado Robert Whittaker vs. Nikita Krylov -- Peso pesado Gable Stevenson vs. Elisha Ellison -- Peso gallo Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez -- Peso pluma Luke Riley vs. Kai Kamaka III -- Peso mosca femenino Tracy Cortez vs. Wang Cong -- Peso medio Damian Pinas vs. Cesar Almeida -- Peso gallo Farid Basharat vs. Ethyn Ewing -- Peso medio Ryan Granda vs. Zachary Reese -- Peso mosca Alessandro Costa vs. Cody Durden --

UFC 329 - Previa del evento

Ver a Conor McGregor en un octágono siempre es sinónimo de espectáculo. El irlandés estuvo alejado de las peleas por cinco años, tras sufrir la fractura de la tibia. A pesar de los rumores sobre su futuro, algunos especialistas indican que busca completar las peleas pautadas en su contrato con la UFC para quedar libre. El excampeón indicó que su deseo es tener combates y, si fuera por él, pelearía cada fin de semana.

La revancha contra Max Holloway promete ser de candela. En su primer duelo, Conor se llevó el triunfo por decisión unánime. Mucho pasó de aquel 17 de agosto de 2013. El hawaiano es un duro rival que somete a su rival y no se intimida en ir para adelante.

Otro combate que promete sorprender a los fanáticos de la MMA es la coestelar Benoît Saint Denis contra Paddy Pimblett. El francés registra seis victorias por nocauts y once por sumisión. Mientras que The Baddy quiere ganar para escalar posiciones en el ranking de su división (10 triunfos por sumisión y 7 nocauts).

LAS VEGAS, NEVADA, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Canales para ver EN VIVO la pelea Conor McGregor vs Max Holloway 2 por la estelar de UFC 329 en Las Vegas, Florida y Estados Unidos. FOTO: UFC.com

Récord de Conor McGregor

Récord profesional: 22 victorias – 6 derrotas – 0 empates

22 victorias – 6 derrotas – 0 empates Victorias totales: 22

22 Derrotas: 6

6 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 19

19 Victorias por sumisión: 2

2 Victorias por decisión: 1

Récord de Max Holloway

Récord profesional: 27 victorias – 9 derrotas – 0 empates

27 victorias – 9 derrotas – 0 empates Victorias totales: 27

27 Derrotas: 9

9 Empates: 0

0 Victorias por nocaut (KO/TKO): 12

12 Victorias por sumisión: 13

13 Victorias por decisión: 2