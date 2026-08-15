Este sábado 15 de agosto se llevó a cabo el evento UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, donde Islam tuvo que realizar su primera defensa del cinturón de peso wélter que obtuvo hace unos meses atrás ante Jack Della Maddalena. A continuación, te dejaré con todos los resultados oficiales de las peleas estelares de este evento y cómo se llevaron a cabo desde el Xfinity Mobile Arena.
Resultados de la cartelera estelar del UFC 330
Estos son todos los resultados de la cartelera estelar del evento UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, que se llevó a cabo desde el Xfinity Mobile Arena de Las Vegas. Revisa quiénes fueron los ganadores y bajo qué modalidad se llevaron a cabo sus triunfos en este importante evento enumerado del mes de agosto.
|Pelea
|División
|Resultado
|Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry
|Peso wélter – título
|Islam Makhachev defeated Ian Machado Garry by unanimous decision (49-46 x2 and 48-47)
|Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson
|Peso paja femenino – título
|Mackenzie Dern defiende con éxito su título contra Gillian Robertson (49-46 x2, 48-47)
|Kaue Fernandes vs. Jalin Turner
|Peso ligero
|Jalin Turner ganó por KO (golpes), R1, 0:39
|Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus
|Peso mediano
|Dustin Stoltzfus ganó por sumisión (estrangulamiento trasero), R2, 4:24
|Edson Barboza vs. Esteban Ribovics
|Peso ligero
|Esteban Ribovics ganó por TKO (golpes), R2, 1:32
|Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez
|Peso wélter
|Chidi Njokuani ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 28-29)
|Charles Johnson vs. Eduardo Chapolin
|Peso acordado
|Charles Johnson ganó por sumisión (Scottish Twister), R3, 1:36
|Donte Johnson vs. Eric McConico
|Peso mediano
|Donte Johnson ganó por KO (golpe), R1, 1:38
|Tresean Gore vs. Vicente Luque
|Peso wélter
|Tresean Gore ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28)
|Lucas Fernando vs. Rafael Tobias
|Peso semipesado
|Lucas Fernando ganó por TKO (golpe al cuerpo), R3, 1:10
|Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj
|Peso wélter
|Neil Magny ganó por TKO (golpes), R2, 3:20
|Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai
|Peso wélter
|Jeremiah Wells ganó por sumisión (guillotina), R3, 1:24
Cartelera completa del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry
Cartelera estelar
- Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — Campeonato de Peso Wélter
- Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — Campeonato de Peso Paja Femenino
- Jalin Turner vs. Kaue Fernandes — Peso Ligero
- Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — Peso Mediano
- Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — Peso Ligero
Cartelera preliminar
- Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — Peso Wélter
- Donte Johnson vs. Eric McConico — Peso Mediano
- Vicente Luque vs. Tresean Gore — Peso Wélter
- Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — Peso Semipesado
Primeros preliminares
- Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — Peso Wélter
- Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — Peso Wélter