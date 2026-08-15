Mira los resultados completos y quiénes ganaron los combates en el UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, que se llevó a cabo este sábado 15 de agosto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Mira los resultados completos y quiénes ganaron los combates en el UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, que se llevó a cabo este sábado 15 de agosto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Este sábado 15 de agosto se llevó a cabo el evento UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, donde Islam tuvo que realizar su primera defensa del cinturón de peso wélter que obtuvo hace unos meses atrás ante Jack Della Maddalena. A continuación, te dejaré con todos los resultados oficiales de las peleas estelares de este evento y cómo se llevaron a cabo desde el Xfinity Mobile Arena.

Resultados de la cartelera estelar del UFC 330

Estos son todos los resultados de la cartelera estelar del evento UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, que se llevó a cabo desde el Xfinity Mobile Arena de Las Vegas. Revisa quiénes fueron los ganadores y bajo qué modalidad se llevaron a cabo sus triunfos en este importante evento enumerado del mes de agosto.

PeleaDivisiónResultado
Islam Makhachev vs. Ian Machado GarryPeso wélter – títuloIslam Makhachev defeated Ian Machado Garry by unanimous decision (49-46 x2 and 48-47)
Mackenzie Dern vs. Gillian RobertsonPeso paja femenino – títuloMackenzie Dern defiende con éxito su título contra Gillian Robertson (49-46 x2, 48-47)
Kaue Fernandes vs. Jalin TurnerPeso ligeroJalin Turner ganó por KO (golpes), R1, 0:39
Mansur Abdul-Malik vs. Dustin StoltzfusPeso medianoDustin Stoltzfus ganó por sumisión (estrangulamiento trasero), R2, 4:24
Edson Barboza vs. Esteban RibovicsPeso ligeroEsteban Ribovics ganó por TKO (golpes), R2, 1:32
Chidi Njokuani vs. Joel ÁlvarezPeso wélterChidi Njokuani ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 28-29)
Charles Johnson vs. Eduardo ChapolinPeso acordadoCharles Johnson ganó por sumisión (Scottish Twister), R3, 1:36
Donte Johnson vs. Eric McConicoPeso medianoDonte Johnson ganó por KO (golpe), R1, 1:38
Tresean Gore vs. Vicente LuquePeso wélterTresean Gore ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28)
Lucas Fernando vs. Rafael TobiasPeso semipesadoLucas Fernando ganó por TKO (golpe al cuerpo), R3, 1:10
Neil Magny vs. Ramiz BrahimajPeso wélterNeil Magny ganó por TKO (golpes), R2, 3:20
Jeremiah Wells vs. Myktybek OrolbaiPeso wélterJeremiah Wells ganó por sumisión (guillotina), R3, 1:24

Cartelera completa del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry

Cartelera estelar

  • Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — Campeonato de Peso Wélter
  • Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — Campeonato de Peso Paja Femenino
  • Jalin Turner vs. Kaue Fernandes — Peso Ligero
  • Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — Peso Mediano
  • Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — Peso Ligero

Cartelera preliminar

  • Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — Peso Wélter
  • Donte Johnson vs. Eric McConico — Peso Mediano
  • Vicente Luque vs. Tresean Gore — Peso Wélter
  • Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — Peso Semipesado

Primeros preliminares

  • Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — Peso Wélter
  • Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — Peso Wélter
PARAMOUNT PLUS y HBO MAX EN VIVO — ver pelea del UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry EN DIRECTO | VIDEO
Sigue en vivo y en directo todos los resultados de la cartelera del UFC 330 y la pelea estelar Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry este sábado 15 de agosto en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. La transmisión del evento estará a cargo de Paramount Plus (Estados Unidos, México y Latinoamérica), HBO MAX (España) y UFC Fight Pass (VIDEO: UFC.COM / YOUTUBE UFC)
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