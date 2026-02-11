El muay thai femenino peruano vivirá una noche clave este jueves 26 de febrero, cuando Gessel Robles, representante del team Fight Lab Perú, haga su debut profesional en la quinta edición del Campeonato Rise FC, evento que por primera vez presenta una cartelera internacional organizado por la escuela de Fight Lab Perú.
Con 9 peleas amateur en su historial, Robles llega a este combate como reflejo de una generación que ha elevado el nivel competitivo del muay thai femenino en el país. Al frente tendrá a una rival de alto calibre: la chilena Josefa Téllez, peleadora profesional de Muay Thai y K1, con más de 20 combates disputados, experiencia que promete un enfrentamiento intenso y exigente de Perú vs Chile.
El duelo no solo marcará el estreno de Robles, sino también un hito para Rise FC, organización que apuesta por el talento local, la equidad competitiva y la proyección internacional de sus eventos.
La velada se desarrollará desde las 6:00 p.m. en La Curva, Punta Hermosa, ante un aforo limitado. Habrán emocionates peleas teniendo como protagonistas a destacados deportistas nacionales e internacionales, quienes disputarán el primer título Rise FC. Las entradas ya están disponibles en preventa a través de Passline.pe y en Fight Lab Perú.