El Campeonato Ronex 2025 llegó a su penúltima fecha que será clave para definir los primeros lugares de la temporada. La cita será este domingo 21 de septiembre en el Ronex Park de Lurín.
La jornada anterior fue un éxito total al congregar más de 2000 aficionados y ahora los pilotos de las distintas categorías pisarán a fondo para seguir escalando en la tabla acumulada del Ronex 2025.
La lucha continua en las categorías Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV.
Después de tres fechas, Diego Heilbrunn sigue liderando en Crosscar con 111 puntos, seguido de Joaquín Landa (103 puntos) y Sergio Martínez que trepó a la tercera posición con 81 unidades.
Fernando Dreyfus sigue liderando la categoría Copa AVA RX con 122 puntos; mientras que Nicolás Landa hace lo propio en UTV (96 puntos); Flavio Castro extiende su ventaja en Motos Pro con 150 puntos y Kevin Herrera es el nuevo líder de Motos Mecánica Nacional (137 puntos).
“La novedad para esta cuarta fecha es que llegaremos a 15 autos en la categoría RX. Así que el show está asegurado en cada curva. ¡No se lo pueden perder!”, señala Luciano Pestana, organizador del evento.
El Ronex Park es un escenario idóneo para el deleite de los espectadores que asisten fecha tras fechas y como de costumbre, habrá activaciones de marcas, zona de food trucks y el Meet and Greet donde los pilotos pueden compartir con sus fans.