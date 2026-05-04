Prepararse para una carrera implica mucho más que salir a correr. Para llegar en buenas condiciones a una prueba de larga distancia, es importante desarrollar fuerza, estabilidad, movilidad y una adecuada recuperación, ya que estos factores ayudan a sostener mejor la carga de entrenamiento y a reducir el riesgo de lesiones durante el proceso.

Por ello, los especialistas en preparación física de Smart Fit traen 5 claves que los runners pueden trabajar desde el gimnasio para complementar su preparación:

1. Priorizar el trabajo de fuerza en tren inferiorEjercicios enfocados en piernas y glúteos, como sentadillas, desplantes o peso muerto, ayudan a desarrollar fuerza y estabilidad. Esto permite que el corredor tenga una mejor respuesta muscular durante la carrera y soporte mejor la exigencia de distancias largas.

2. Fortalecer el core para mejorar estabilidad y controlEl abdomen y la zona media cumplen un rol importante en la postura y el equilibrio al correr. Incluir ejercicios de core dentro de la rutina ayuda a mejorar el control corporal, sostener una técnica más eficiente y reducir compensaciones que pueden generar molestias.

3. Incorporar movilidad y activación antes y después del entrenamientoTrabajar la movilidad articular y activación muscular en el gimnasio ayuda a preparar el cuerpo antes de correr y favorece una mejor recuperación después del esfuerzo. Esto resulta especialmente importante en etapas de mayor carga de entrenamiento.

4. Complementar con trabajo de resistencia muscularAdemás de la fuerza, los runners pueden beneficiarse de ejercicios con repeticiones controladas y cargas moderadas que ayuden a desarrollar resistencia muscular. Esto contribuye a que el cuerpo mantenga un mejor rendimiento a lo largo de recorridos extensos.

5. Organizar mejor la recuperación físicaEl gimnasio también ofrece un espacio para integrar rutinas de estiramiento, liberación muscular y ejercicios de bajo impacto que acompañen la recuperación. Este trabajo es clave para sostener la constancia en la preparación y reducir el riesgo de sobrecarga.

“Una buena preparación para una maratón no debería centrarse únicamente en sumar kilómetros. El trabajo complementario en el gimnasio permite que el cuerpo llegue más fuerte, estable y preparado para responder a la exigencia de la carrera, además de ayudar a prevenir lesiones que pueden interrumpir el proceso”, señaló Sergio Pérez, jefe del departamento técnico de Smart Fit.

Para quienes vienen preparándose para una próxima carrera o quieren fortalecer su entrenamiento como runners, contar con una rutina complementaria puede marcar una diferencia real en el proceso. En esa línea, Smart Fit pone a disposición de sus usuarios espacios y equipos adecuados para trabajar fuerza, movilidad y recuperación, acompañando una preparación más completa de cara a nuevos retos deportivos.