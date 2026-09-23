Con orgullo, la Selección Peruana de Futsal Down cerró su participación internacional alcanzando el tercer lugar del mundo, tras imponerse ante México en un partido que reflejó la garra, entrega y determinación de nuestros deportistas.
Durante estos días de competencia, Perú enfrentó importantes desafíos deportivos y emocionales, dejando en cada partido el máximo esfuerzo y demostrando que el talento no conoce límites. La selección compitió con compromiso, representando al país con la camiseta peruana y llevando consigo el respaldo de cientos de personas que hicieron posible este sueño.
Este logro es también el resultado del trabajo de deportistas, CT, familias, profesionales y personas e instituciones que, desde distintos espacios, brindaron su apoyo para que nuestra selección pudiera llegar hasta México y competir en un escenario mundial.
Detrás de cada deportista hay una familia que acompaña, sostiene y apuesta por sus sueños. Por ello, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las familias que estuvieron presentes durante este proceso, así como a cada persona que colaboró, aportó y creyó en esta selección.
La participación también deja un mensaje que va más allá de una medalla o de un resultado deportivo: el deporte para las personas con síndrome de Down es una herramienta de inclusión, desarrollo, autonomía, bienestar y transformación social.