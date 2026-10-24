Continúa el desarrollo de la Serie Mundial 2026 y este sábado 24 de octubre es el turno del Juego 2 desde el American Family Field de Wisconsin. No te pierdas el enfrentamiento de Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays previo al día de descanso, encuentro que podrás seguir desde Estados Unidos y México en TV Abierta . Recordemos que el día viernes se abrió la Serie Mundial 2026 también en la casa de los Brewers y posteriormente se reanudará la serie en Tampa, Florida.

¿A qué hora y dónde ver la Serie Mundial 2026: Rays vs. Brewers Juego 2?

El sábado 24 de octubre de 2026, los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays se enfrentarán en el Juego 2 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB). El partido se disputará en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, y está programado para las 8:00 p. m. ET (hora del Este de Estados Unidos). La transmisión estadounidense estará disponible por FOX, FOX One y FOX Deportes.

Los aficionados desde México podrán seguir el segundo encuentro de la Serie Mundial entre Brewers y Rays el sábado 24 de octubre a las 6:00 p. m., hora del centro de México. Para ver el partido en vivo por televisión o streaming, será mediante ESPN o FOX en TV de paga y Canal Nu9ve en TV Abierta.

En Estados Unidos, el Juego 2 comenzará a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT. La transmisión estará a cargo de FOX, mientras que FOX One ofrecerá la opción de streaming y FOX Deportes contará con cobertura en español. También puede haber acceso mediante servicios de televisión participantes y suscripciones elegibles.

Serie Mundial 2026 – Juego 2: Brewers vs. Rays

Argentina 21:00 ESPN / FOX Sports Disney+ Chile 21:00 ESPN / FOX Sports Disney+ Colombia 19:00 ESPN / FOX Sports Disney+ Ecuador 19:00 ESPN / FOX Sports Disney+ Paraguay 21:00 ESPN / FOX Sports Disney+ Perú 19:00 ESPN / FOX Sports Disney+ Uruguay 21:00 ESPN / FOX Sports Disney+ Venezuela 20:00 ESPN / FOX Sports Disney+

Serie Mundial 2026: Brewers vs. Rays Juego 2

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Sábado 24 de octubre de 2026 Partido: Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays - Juego 2

Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays - Juego 2 Canales TV México: Canal 9, ESPN y Fox

Canal 9, ESPN y Fox Canales TV Estados Unidos: FOX y Fox One

FOX y Fox One Estadio: American Family Field, Milwaukee