La atleta peruana Sheyla Eulogio Paucar cerró una destacada participación en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025, al ubicarse en el puesto 21 de la maratón femenina con un tiempo de 2:33:42, colocándose entre las 25 mejores fondistas del mundo en una prueba de máximo nivel.
Eulogio, contra las mejores del mundo, demostró tenacidad y un ritmo consistente a lo largo de los 42.195 km. Su actuación la consolida como la principal referente del atletismo peruano de larga distancia y refleja el alto nivel competitivo que ha alcanzado.
La prueba fue dominada por las favoritas. El oro fue para la keniata Peres Jepchirchir (2:24:43), seguida de cerca por la etíope Tigst Assefa (2:24:45). El podio lo completó la uruguaya Julia Patermain (2:27:23), quien hizo historia al conseguir una meritoria medalla de bronce para Sudamérica.
La jornada peruana continúa este domingo. La atención se centrará ahora en el maratonista Ferdinan Cereceda, quien buscará también dejar en alto el nombre del Perú. La cita es a las 5:30 p.m. (hora de Perú) del domingo 14 de septiembre. La prueba podrá seguirse en vivo por la señal oficial del campeonato.