El atletismo peruano volvió a destacar en el escenario internacional. Sheyla Eulogio estableció un nuevo récord nacional de media maratón al registrar 1h09:42 en el World Athletics Road Running Championships Copenhagen 26. Este resultado también le permitió convertirse en la atleta sudamericana mejor posicionada de la competencia.

“Rompí mi propio récord nacional y bajé los tiempos en la media maratón del Campeonato Mundial de Copenhague. Estoy contenta de haber logrado este resultado porque vengo trabajando junto al Team Yape con mucho esfuerzo durante meses de preparación. Es un logro importante para mí y para el país. Ahora me queda ir por una competencia más para buscar la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027”, señaló Eulogio.

Con este registro, la atleta huancaína superó su propio récord de 1:10:03, alcanzado hace unos meses, y se convirtió en la tercera mujer de Sudamérica en la historia en correr por debajo de 1:10:00. El resultado lo consiguió en el marco del certamen realizado en Dinamarca, que reunió a 111 atletas de 55 países, donde Eulogio se ubicó en el puesto 28.

“Yo venía de una lesión después de correr una maratón en mayo. Durante mi proceso de recuperación, conté con el acompañamiento integral del Team Yape, que me brindó soporte con sesiones de fisioterapia, medicamentos y atención psicológica para facilitar mi recuperación y regreso a los entrenamientos”, explicó la deportista.

El camino hacia Lima 2027

Tras su actuación en Copenhague, Eulogio enfocará la parte final de la temporada en continuar mejorando sus registros y sellar la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde tiene como objetivo representar al Perú en la maratón.

La atleta tiene previsto disputar una última maratón a nivel internacional antes de cerrar el 2026, consolidando el mejor año de su carrera deportiva y posicionándose como una de las principales referentes del atletismo de fondo en el Perú y Sudamérica, tras los resultados también conseguidos en la Media Maratón de Berlín y el podio alcanzado en Lima 42K.

“Junto a un grupo de fondistas peruanos que pertenece al Team Yape, venimos cosechando logros importantes. Eso se ve reflejado en los resultados de surf. Estamos viviendo con emoción lo que se viene para Lima 2027”, concluyó.