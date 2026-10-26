Smart Fit cumple 10 años en el Perú y se prepara para alcanzar un nuevo hito en su expansión: la apertura de su sede número 100 antes de finalizar el 2026. Desde su llegada al país en 2016, la cadena ha ampliado su presencia en el mercado local, con una propuesta centrada en el acceso al entrenamiento y la actividad física.

Bajo el concepto “Más que un gimnasio”, la compañía celebra una década de crecimiento destacando cinco pilares que han acompañado su trayectoria: la construcción de una comunidad, el desarrollo de sus colaboradores, el impulso al deporte, el compromiso social y la innovación tecnológica. Estos ejes reflejan cómo la marca ha buscado generar un impacto que trasciende el entrenamiento físico y acompaña a las personas en distintos aspectos de su vida.

Uno de los principales pilares es su comunidad de usuarios, cuyas historias reflejan el papel que ha tenido el entrenamiento en sus vidas, desde transformaciones personales hasta vínculos construidos dentro de las sedes. A ello se suma el desarrollo de su talento humano, con más de 100 casos de colaboradores que iniciaron en posiciones operativas y lograron crecer profesionalmente dentro de la compañía.

El compromiso con el deporte también forma parte de esta trayectoria, a través del respaldo a atletas de alto rendimiento, clubes e instituciones deportivas. En paralelo, Smart Fit ha fortalecido su participación en causas sociales mediante alianzas con organizaciones como Teletón, UNICEF, Magia y la Liga Contra el Cáncer, contribuyendo a promover el bienestar más allá de sus instalaciones.

La innovación completa esta visión de crecimiento. En los últimos años, la cadena ha incorporado nuevas soluciones tecnológicas, servicios complementarios y equipamiento especializado para mejorar la experiencia de entrenamiento. Entre ellos destacan Smart Fit Coach, una plataforma online de asesorías de nutrición y entrenamiento; Smart Fit Balance, enfocada en la medición corporal; y las máquinas Booty Builder, que amplían las alternativas disponibles para los usuarios.

En el marco de su aniversario, la compañía realizó un evento conmemorativo que convocó a representantes de la marca y aliados para recordar los principales hitos de su trayectoria y presentar las acciones que forman parte de su siguiente etapa en el país. Durante la celebración, Camilo Sarasti, CEO del grupo Smart Fit del clúster andino, agradeció a los equipos, empresas y centros comerciales aliados que han acompañado el crecimiento de la cadena, así como a los usuarios que han confiado en su propuesta desde sus inicios.

“Nuestra visión siempre ha sido trascender el espacio físico. Hoy celebramos no solo nuestra expansión, sino las historias que inspiran dentro de nuestras sedes, el respaldo que damos a atletas de alto rendimiento y las invaluables alianzas solidarias que construimos con organizaciones como Teletón, UNICEF o la Liga Contra el Cáncer. Nuestro objetivo es seguir evolucionando para redefinir la experiencia de cada usuario”, destacó Lorena Rivera, directora de Marketing del grupo Smart Fit Clúster Andino.

Con la próxima apertura de su sede número 100 como uno de sus principales objetivos para el cierre del año, Smart Fit inicia una nueva etapa en el mercado peruano. A diez años de su llegada, la compañía apunta a seguir ampliando su presencia y diversificando su propuesta, manteniendo el compromiso de acompañar a más personas en sus objetivos de actividad física y bienestar.