Este jueves 7 de agosto es un día especial para el deporte peruano: se cumple el primer aniversario de la medalla de bronce que ganó Stefano Peschiera en vela de los Juegos Olímpicos París 2024. Su hazaña permitió ver nuestra bandera flamear en el podio del máximo evento multideportivo mundial luego de 32 años.

“Veo que es posible obtener el oro en Los Ángeles 2028, gracias al compromiso del IPD de apoyar a los deportistas. Estoy muy bien físicamente y en mi mejor nivel técnico, así que quiero ser el primer peruano en la historia en ganar dos medallas olímpicas”, expresó nuestra gloria del deporte, quien antes de viajar a París 2024 pensaba en retirarse luego del torneo para realizar una maestría en administración de empresas en Estados Unidos. Sin embargo, el bronce olímpico cambió su vida.

Emocionado por todos los momentos que vivió cuando consiguió su hazaña, Stefano recordó que “el día de la final estaba un poco estresado por la mañana, pero pude mantener el profesionalismo y salí decidido a ganar la medalla. Cuando dijeron que lo había conseguido me acordé de mis padres, de mi entrenador y de todo el equipo que me acompañaba. Era algo indescriptible, porque teníamos tantas ansias de lograrlo, y me tocó ser el afortunado de darle tremenda alegría al país”.

La final o medal race, como se conoce en vela a la prueba donde compiten las 10 mejores tripulaciones por las medallas, estaba programada para el día anterior, pero fue pospuesta debido a condiciones climáticas adversas.

Ya en la regata final, la prueba fue interrumpida en dos ocasiones, primero por una salida en falso y luego por una disminución de la intensidad del viento. Stefano, quien se encontraba fuera del podio inicialmente, remontó posiciones y sumó 80 puntos para asegurar la medalla, algo que Perú no lograba desde Barcelona 1992 con Juan Giha en tiro.

“Me acordé también de mi abuelo, quien me inició en esta tradición familiar de practicar la vela. Él salía a navegar conmigo en Ancón y en La Punta desde que yo tenía 4 años y me enseñó a ser profesional”, agregó el deportista.

Máximo nivel

En mérito a su presea obtenida en la modalidad de dinghy masculino, Peschiera es parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 junto con otros 6 deportistas y 7 paradeportistas, una iniciativa de la actual gestión del Instituto Peruano del Deporte (IPD), liderada por el presidente Federico Tong para apoyar a nuestros atletas en su camino a lograr medallas en Los Ángeles 2028.

“Felicito la labor del IPD, porque está trabajando de la mano con los deportistas, sentándonos a la mesa y preguntándonos, como ocurrió antes de que se diseñe el Programa Ciclo Olímpico a Los Ángeles 2028, que brinda apoyo a los deportistas y paradeportistas con potencial de ganar medalla en los próximos Juegos Olímpicos”, indicó.

Amigos por siempre

Pero París 2024 no solo le permitió entrar en la historia del deporte nacional, sino generar nuevas amistades. “En los Juegos de Río 2016 y Tokio 2020, el equipo siempre estuvo disperso, pero en Francia se juntó toda la delegación y nos hicimos muy amigos con Evelyn Inga, quien se volvió mi yunta, con Alonso Correa, Kimberly García y se fortaleció el vínculo amical con María Belén Bazo. Incluso, Evelyn me enseñó la marcha atlética. Aprendimos un poco de cada uno y nos mentalizábamos diciendo ‘todos para uno y uno para todos’. Ese era nuestro lema”, reveló.

Pensando siempre en los deportistas, una de las metas que desea cumplir próximamente es el desarrollo del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Paracas, Ica. “Siento el cariño de la gente y quiero seguir generando un impacto positivo, por eso dedico bastante tiempo a este proyecto, que se lo presenté a la presidenta Dina Boluarte cuando regresé de París con la medalla. El IPD ha mostrado bastante disposición para la construcción del CAR, porque saben que será importante para la vela, que es un deporte que le ha traído tantos logros al Perú. Esta obra permitirá captar más talentos e incrementar nuestras probabilidades de medallas”, afirmó.

A sus 30 años, Stefano espera participar en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. “Dependerá de cuándo serán mis exámenes finales en la universidad. Mi compromiso es ser parte de los Bolivarianos. Tengo dos medallas de plata y una de oro, así que haré todo lo posible para llegar”, aseguró.

Gracias al Programa Ciclo Olímpico ha podido competir hace poco en dos eventos importantes, “el Mundial donde quedé en octavo lugar de entre 150 competidores, y hace unas semanas en Los Ángeles, en un torneo del circuito mundial, donde fui quinto, a muy poco del bronce”. Ambos torneos forman parte de su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde va por el bicampeonato tras ganar en Santiago 2023 y cobrarse su revancha por el quinto puesto en Lima 2019.

Un año después de su proeza, Stefano Peschiera se ha convertido en el símbolo del deporte en el Perú, y gracias al trabajo en conjunto de la Federación Peruana de Vela y el IPD, todo el país confía en que pueda seguir haciendo historia y cumplir su meta: ser el primer atleta nacional en ganar dos medallas olímpicas.