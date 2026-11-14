Stream Fighters 5 promete convertirse en uno de los espectáculos más comentados del entretenimiento digital, reuniendo a reconocidos streamers, influencers y creadores de contenido en una cartelera llena de rivalidades, desafíos y enfrentamientos muy esperados. Uno de los momentos más llamativos será el enfrentamiento especial entre Westcol y Blessd, quienes protagonizarán una competencia con robots humanoides, llevando el espectáculo más allá del boxeo tradicional.

Entre los duelos que generan mayor expectativa destacan La Divaza vs. Andrea Valdiri y Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro, quienes buscarán demostrar su preparación y quedarse con la victoria ante miles de espectadores.

Además, la participación de figuras reconocidas de las redes sociales y las presentaciones musicales prometen una jornada cargada de adrenalina, entretenimiento y sorpresas para todos los seguidores de Stream Fighters.

¿Cuándo y dónde es Stream Fighters 5?

El evento Stream Fighters 5, organizado por el streamer colombiano Westcol, se realizará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Colombia. El espectáculo comenzará a las 6:00 p. m. (hora colombiana), con una noche de combates entre influencers, creadores de contenido y personalidades del entretenimiento.

Cartelera completa de Stream Fighters 5

Westcol vs. Blessd (robots humanoides). La Divaza vs. Andrea Valdiri. Sebastucho vs. Leandro. Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro. Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya. Herrera vs. JH de la Cruz. Samantha Correa vs. Cami Pulgarín. El Agropecuario vs. Daren. Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito. Reydelacity vs. Wegotkicks.

¿Dónde ver Stream Fighters 5 EN VIVO?

Los aficionados podrán ver Stream Fighters 5 EN VIVO y GRATIS por internet a través del canal oficial de Westcol en Kick. La transmisión estará disponible desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia), permitiendo seguir los combates desde celulares, computadoras y otros dispositivos con conexión a internet. No será necesario comprar una entrada para acceder a la transmisión online.

Horarios de Stream Fighters 5 por países

País Hora Colombia 6:00 p. m. Perú 6:00 p. m. Ecuador 6:00 p. m. México (CDMX) 5:00 p. m. Estados Unidos (Este) 6:00 p. m. Venezuela 7:00 p. m. Bolivia 7:00 p. m. Chile 8:00 p. m. Argentina 8:00 p. m. Uruguay 8:00 p. m. Paraguay 8:00 p. m. España 12:00 a. m. (15/11)

Artistas invitados y presentaciones musicales

La programación también tendrá entretenimiento musical y participaciones especiales:

Kris R: presentación musical confirmada.

presentación musical confirmada. Sech: artista invitado anunciado.

artista invitado anunciado. Aria Vega: participación musical.

participación musical. Marko: presentador del evento.