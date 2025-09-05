Tras el éxito de la fecha inaugural, este fin de semana continúa el Circuito de Surf Universitario e Interescolar Copa PVD Motor. La segunda fecha se llevará a cabo este 6 y 7 de setiembre en la playa Punta Roquitas de Miraflores. La jornada en ambos días arranca a las 8am hasta las 5pm.

La Copa PVD Motor se ha creado esta temporada, tras la alianza entre UNISURF, organización que busca desde el año 2018 la integración de las comunidades universitarias a través de la promoción del deporte, y Local Tubes Surf School, escuela que desde el 2009 viene promoviendo el surf interescolar.

Para esta segunda fecha se esperan, al igual que la primera, unos 150 tablistas participantes, de diversos colegios de Lima y balnearios, así como de Universidades e Institutos, entre las diferentes categorías y modalidades.

En universitarios se disputa la Open Noveles, Open Pro, Longboard y Bodyboard, todas ellas para las ramas de damas y varones.

Por su parte, en escolares, estarán la Sub 8, 10, 13, 15 y 18 noveles y pro, así como Longboard y Bodyboard, todas ellas también para hombres y mujeres.

El Circuito de Surf Universitario e Interescolar es presentado además por DEVIDA, que inició la campaña “Las drogas no son parte de mi mundo, #YoPaso”, y por el servicio “Habla Franco”, servicio gratuito de información, orientación y consejería psicológica especializada para prevenir el consumo de drogas.