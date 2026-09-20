El surf peruano volvió a brillar a nivel internacional. Valentina Escudero y Sofía Artieda se ubicaron entre las ocho mejores del mundo del ISA World Junior Surfing Championship, disputado en El Salvador, reconocido por ser uno de los certámenes más importantes organizados por la International Surfing Association (ISA).

Ambas deportistas pertenecen al Team Yape, proyecto de la empresa privada, que ofrece apoyo integral para que puedan potenciar sus carreras deportivas. Es así como Valentina (14 años) y Sofía (16 años) realizaron una ardua preparación y luego desafiaron las olas de La Bocana y El Sunzal, enfrentándose a exponentes procedentes de Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Tahití, España y Francia.

Fue así como Valentina Escudero superó seis rondas, alcanzó las semifinales y culminó en el quinto lugar, mientras que Sofía Artieda avanzó durante cinco rondas y obtuvo el séptimo puesto en la categoría Sub 16 del certamen internacional, que congregó a más de 400 atletas de 56 delegaciones.

“Este fue mi primer Mundial representando al Perú y terminar entre las mejores del mundo me motiva a soñar con unos Juegos Olímpicos. Ese es mi sueño y continuaré mi preparación compartiendo campamentos de alto rendimiento junto a Sofía Mulánovich, que viene trabajando con nosotras como embajadora del Team Yape. Ella nos viene acompañando y nos motiva a superar su legado. Tenerla con nosotros es un lujo”, afirmó Valentina Escudero, quien además es campeona sudamericana.

En tanto, Sofía Artieda, reconocida como la campeona más joven en la historia de los Juegos Panamericanos de Surf, señaló que su próximo objetivo es ubicarse entre las mejores de las Qualifying Series (QS) regionales de Sudamérica para buscar su clasificación a las Challenger Series (CS).

“Vengo acumulando experiencia internacional desde los 13 años y cada competencia me permite seguir creciendo. Ahora quiero estar entre las mejores de las Qualifying Series de Sudamérica y llegar a las Challenger Series. Contar con el apoyo del Team Yape ha sido clave para seguir preparándome, competir internacionalmente y conseguir estos resultados para el Perú”, agregó Sofía.

Una nueva generación del surf peruano

El desempeño de Escudero y Artieda se suma al de otros jóvenes surfistas peruanos que vienen acumulando experiencia internacional. En el Mundial Junior, Adrián de Osma y Catalina Zariquiey también alcanzaron el puesto 13 en la categoría Sub 18, como parte de una generación que busca abrirse camino en los principales escenarios de este deporte, quienes también pertenecen al Team Yape y representan a una nueva generación de surfistas peruanos que empieza a ganar presencia fuera del país.

La preparación de esta generación incluye campamentos y acompañamiento técnico, además de espacios junto a Sofía Mulánovich, como embajadora del proyecto de Yape, quien comparte su experiencia con los jóvenes talentos.