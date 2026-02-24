El surf peruano abre oficialmente su temporada con un campamento de alto rendimiento en Punta Hermosa, que servirá como antesala al Surf Fest Pro League, el certamen profesional de mayor trascendencia internacional que forma parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Desde este martes 24 de febrero, 20 talentos nacionales reclutados en las playas de Huanchaco, Lobitos, Máncora y Lima iniciarán siete días de concentración, competencia y entrenamiento especializado bajo la conducción de Martín Passeri, uno de los entrenadores con mayor experiencia en el desarrollo de talento deportivo en la región.

Este evento cuenta también con la guía y participación de la campeona mundial y embajadora del Team Yape, Sofía Mulánovich, así como de Miguel Tudela, Juninho Urcia y Javier Larco quienes se vienen desempeñando como entrenadores de esta nueva generación desde el 2025.

La iniciativa busca descentralizar la captación de talentos y fortalecer el desarrollo del surf desde temprana edad, proyectando a los nuevos valores que representarán al país en futuras competencias internacionales. De esta manera, el norte del Perú aporta figuras emergentes que hoy vienen dando el salto al alto rendimiento internacional.

Entre los jóvenes destacados del Team Yape figuran Catalina Zariquiey, medalla de plata en el Mundial Junior ISA y quinta del ranking Mundial Junior WSL; Aissa Chuman, campeona Sub-14 ALAS 2025; Kailani Vincensini, campeón Sub-14 ALAS 2025; y Alejandro Bernales, campeón Sub-18 ALAS 2025, quienes buscarán consolidarse en el circuito profesional.

Con los mejores

Los deportistas competirán del 5 al 8 de marzo en el Surf Fest Pro League, en las playas de Miraflores. El campeonato reunirá a 150 atletas de 12 países y contará con categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18, longboard y shortboard, tanto en femenino como en masculino. Compartirán escenario con figuras consagradas como Mafer Reyes, ‘Piccolo’ Clemente y Vania Torres.

Con este evento, el Perú vuelve a posicionarse como uno de los principales escenarios del surf internacional, reafirmando el crecimiento sostenido de este deporte y consolidando su presencia en el circuito profesional latinoamericano.