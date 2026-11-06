En Punta Rocas, se inauguró el ISA World Surfing Games con la delegación peruana como protagonista. (Fotos: Fernando Sangama / GEC)
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En un marco espectacular que reunirá a 239 guerreros de los mares provenientes de más de 50 países hasta el 15 de noviembre, las indomables olas de Punta Rocas y El Bosque prometen regalar un espectáculo inigualable, teniendo como fortaleza principal al majestuoso Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas del . Bajo la atenta mirada de autoridades como Óscar Fernández Cáceres y Fernando Aguerre de la International Surfing Association (ISA), el emotivo rito de la mezcla de arenas unió a todos los continentes antes de dar paso a la máxima exigencia competitiva. Ahora, la esperanza de todo un país recae sobre los hombros de nuestros brillantes embajadores Miguel Tudela, Alonso Correa, Lucca Mesinas, Catalina Zariquiey, Sol Aguirre y Daniella Rosas, quienes dejarán el alma en el agua para conquistar la gloria en casa y encarrilar su clasificación directa hacia los y los imponentes Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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