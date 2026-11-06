En un marco espectacular que reunirá a 239 guerreros de los mares provenientes de más de 50 países hasta el 15 de noviembre, las indomables olas de Punta Rocas y El Bosque prometen regalar un espectáculo inigualable, teniendo como fortaleza principal al majestuoso Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas del Instituto Peruano del Deporte. Bajo la atenta mirada de autoridades como Óscar Fernández Cáceres y Fernando Aguerre de la International Surfing Association (ISA), el emotivo rito de la mezcla de arenas unió a todos los continentes antes de dar paso a la máxima exigencia competitiva. Ahora, la esperanza de todo un país recae sobre los hombros de nuestros brillantes embajadores Miguel Tudela, Alonso Correa, Lucca Mesinas, Catalina Zariquiey, Sol Aguirre y Daniella Rosas, quienes dejarán el alma en el agua para conquistar la gloria en casa y encarrilar su clasificación directa hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los imponentes Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
En Punta Rocas, se inauguró el ISA World Surfing Games con la delegación peruana como protagonista. (Fotos: Fernando Sangama / GEC)
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