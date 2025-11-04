Adidas lanza Dropset 3, una evolución creada para quienes entrenan con pesas y buscan una base estable, soporte lateral confiable y ventilación constante. El modelo nace para resolver un problema recurrente en los gimnasios, usar el calzado inadecuado para fuerza, algo que afecta la técnica, la transferencia de potencia y, en última instancia, los resultados.

Este modelo cuenta con una plataforma más firme y conectada al suelo, con caída de 6 mm, y de un ajuste renovado en el talón gracias a la construcción geoFIT, que reduce el movimiento del pie al levantar. La sensación es de control bajo carga y comodidad sostenida, incluso en sesiones largas y con cambios de dirección.

El diseño integra tecnologías clave para convertir la zapatilla en una herramienta de alto rendimiento, refuerzos de TPU en el mediopié que estabilizan cambios de dirección y brindan una base sólida en movimientos explosivos; sistema de torsión en la suela para mayor estabilidad, con flujo de aire interno que mejora la ventilación; y entresuela de doble densidad que combina un material más rígido para control con espuma más suave en el antepié para amortiguación y confort.

En contacto con el piso, la goma TRAXION aporta agarre y reduce el deslizamiento, mientras que ADIWEAR 6 en puntera y talón suma resistencia. Para sesiones largas, la tecnología HEAT.RDY maximiza el flujo de aire y ayuda a mantener la frescura. El resultado es una experiencia estable, segura y ventilada que permite concentrarse en la técnica.

Pensada para la comunidad de fuerza y para cualquiera que entrene con cargas, Dropset 3 consolida el compromiso de adidas con el rendimiento funcional, estabilidad cuando la barra pesa, soporte donde el pie lo pide y comodidad térmica para sostener el esfuerzo.

Y para demostrar su desempeño en un entorno real y bajo máxima exigencia, el domingo 2 de noviembre se llevó a cabo la final de la competencia adidas Strength Box 2025, donde los finalistas de la primera clasificatoria de CrossFit pusieron a prueba las Dropset 3. Participaron atletas de 12 boxes del país, conformando equipos de tres integrantes en las categorías RX, Intermedio y Rookie, quienes se enfrentaron en cinco WODs llenos de levantamientos, sprints y movimientos funcionales.

En este escenario, la estabilidad, firmeza y agarre del modelo fueron determinantes para el rendimiento, validando su diseño orientado al control y el soporte bajo carga. Al cierre de la competencia, Ramus Fitness Club se consagró campeón, seguido por Rock and Cross Training y Titan CrossFit en segundo y tercer lugar, respectivamente.