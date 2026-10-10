La Maratón de Chicago 2026 se correrá este domingo 11 de octubre y podrá seguirse en español a través de Telemundo Chicago, que ofrecerá cobertura televisiva de la competición junto con NBC 5 Chicago, responsable de la señal en inglés. La emisión está programada de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., hora central de Estados Unidos (CT), mientras que la cobertura digital se extenderá hasta las 3:00 p. m. CT para seguir la llegada de los participantes.

Los espectadores podrán consultar la transmisión en el sitio web y la aplicación de Telemundo Chicago. La disponibilidad de la señal puede variar según la ubicación, por lo que conviene comprobar el acceso desde cada dispositivo antes del inicio de la carrera. En esta guía encontrarás cómo ver la maratón por televisión y online, a qué hora comienza en las principales ciudades estadounidenses y qué alternativas existen para seguir los resultados en directo.

¿Dónde ver la Maratón de Chicago 2026 en vivo por Telemundo?

La señal en español estará disponible a través de Telemundo Chicago, la cadena local que cubrirá la prueba desde el área de Chicago. La transmisión televisiva comenzará a las 7:00 a. m. CT y terminará a las 11:00 a. m.; la cobertura digital anunciada se prolongará hasta las 3:00 p. m. CT.

Telemundo Chicago por televisión

Fecha: domingo 11 de octubre de 2026.

Horario: 7:00 a. m.–11:00 a. m. CT.

Idioma: español.

Cobertura: salida, desarrollo de la carrera y seguimiento de los atletas de élite.

Telemundo Chicago online

Sitio oficial: TelemundoChicago.com.

Aplicación de Telemundo Chicago.

Horario digital anunciado: 7:00 a. m.–3:00 p. m. CT.

La emisión por internet permite consultar la cobertura desde dispositivos compatibles, aunque el acceso puede depender del mercado y de las condiciones del servicio.

La cadena forma parte de la cobertura local de NBCUniversal para la 48.ª edición de la carrera. La organización también identifica a TeleXitos entre las señales participantes.

¿Cómo ver la Maratón de Chicago 2026 gratis por internet?

Para intentar acceder a la transmisión en español sin una suscripción de televisión por cable, la primera opción es entrar al portal oficial de Telemundo Chicago y buscar el reproductor de la cobertura de la maratón el domingo.

Ingresa a TelemundoChicago.com. Busca la sección dedicada a la Maratón de Chicago 2026 o la opción de transmisión en vivo. Abre el reproductor desde un teléfono móvil, computadora o dispositivo compatible. Si la señal no aparece, comprueba si existen restricciones geográficas o requisitos de acceso en tu ubicación.

¿La transmisión es gratuita? El portal oficial es la vía digital anunciada para la cobertura en español, pero no debe garantizarse que la señal esté disponible sin restricciones en todos los estados o países. La disponibilidad efectiva debe comprobarse desde el lugar donde se quiera ver la carrera.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, la maratón de Chicago 2026?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar la maratón de Chicago 2026 en los Estados Unidos.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

Canal 45 de señal local

Canal 333 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver en vivo la maratón de Chicago 2026

Fecha : domingo 11 de octubre de 2026.

: domingo 11 de octubre de 2026. Lugar : Chicago, Illinois, Estados Unidos.

: Chicago, Illinois, Estados Unidos. Edición : 48.ª edición.

: 48.ª edición. Distancia : 42,195 kilómetros (26,2 millas).

: 42,195 kilómetros (26,2 millas). Salida y meta : Grant Park.

: Grant Park. Hora de salida de élite : 7:30 a. m. en Chicago (CT).

: 7:30 a. m. en Chicago (CT). Primera oleada popular : 7:35 a. m. (CT).

: 7:35 a. m. (CT). Transmisión en Estados Unidos : NBC 5 Chicago, en inglés, y Telemundo Chicago, en español.

: NBC 5 Chicago, en inglés, y Telemundo Chicago, en español. Seguimiento en línea : sitios web y aplicaciones de las estaciones locales, además de la aplicación oficial de la carrera.

: sitios web y aplicaciones de las estaciones locales, además de la aplicación oficial de la carrera. Web oficial: https://www.chicagomarathon.com/