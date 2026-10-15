Este jueves 15 de octubre de 2026, el Dodger Stadium será el escenario del cuarto y potencialmente definitivo choque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) entre los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. (hora del Este) / 7:00 p. m. (hora del Centro). En Venezuela, este duelo será a las 20:00 horas y lo puedes ver EN VIVO en Televen y en su plataforma digital Televen MAX.

Con una sólida ventaja de 3-0 en la eliminatoria, la novena de Milwaukee se encuentra a una sola victoria de sellar su boleto a la Serie Mundial, manteniendo el entusiasmo de su afición en lo más alto. No obstante, el equipo angelino se juega la vida en este partido y saldrá al diamante con todo su arsenal para intentar evitar la barrida e iniciar una compleja remontada frente a su público.

¿Dónde ver Televen EN VIVO, Brewers vs. Dodgers hoy por el juego 4 de los playoffs de la MLB 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana que transmite noticias, entretenimiento y acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. La televisora confirmó que ofrecerá el cuarto enfrentamiento entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee por su señal abierta y mediante Televen MAX.

Aquí te presentamos las opciones para ver el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde Venezuela.

Televisión abierta

Televen: señal abierta en Venezuela.

señal abierta en Venezuela. Caracas: canal 10 UHF, según la cobertura local.

Televisión por cable y suscripción

La numeración puede variar según el operador y la localidad. Consulta la guía de programación de tu proveedor para localizar Televen.

Inter: Consulta la guía de canales de tu servicio.

Consulta la guía de canales de tu servicio. NetUno: Verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete.

Verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete. SuperCable: Revisa la numeración local.

Revisa la numeración local. SimpleTV: Consulta la guía de programación para confirmar la disponibilidad de la señal.

También puedes ver Televen online

Televen MAX: plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado.

plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado. Sitio oficial: televen.com.

televen.com. Plataforma de streaming: televenmax.com.ve.

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Brewers vs. Dodgers desde Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir la transmisión venezolana, debes comprobar primero si Televen MAX permite acceder al contenido desde tu ubicación. La disponibilidad internacional puede depender de los derechos de emisión y de las restricciones territoriales de la plataforma.

Para ver el encuentro desde Estados Unidos, también puedes consultar las opciones oficiales de MLB disponibles en tu mercado, incluidas FOX, FOX Deportes y FOX One, según la programación correspondiente.

¿Dónde ver Televen MAX en vivo online por internet?

Televen MAX es la plataforma de streaming de Televen, que reúne programación del canal y otras señales de televisión en vivo. Para acceder desde un dispositivo conectado a internet, sigue estos pasos:

Ingresa a televenmax.com.ve. Consulta los planes disponibles y las condiciones de acceso. Regístrate o inicia sesión, si el servicio lo requiere. Busca la señal de Televen y comprueba si el partido aparece en la programación en directo.

Antes del inicio del encuentro, verifica la disponibilidad de la transmisión y la compatibilidad de tu dispositivo.