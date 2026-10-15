Este jueves 15 de octubre de 2026, el Dodger Stadium será el escenario del cuarto y potencialmente definitivo choque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) entre los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. (hora del Este) / 7:00 p. m. (hora del Centro). En Venezuela, este duelo será a las 20:00 horas y lo puedes ver EN VIVO en Televen y en su plataforma digital Televen MAX.
Con una sólida ventaja de 3-0 en la eliminatoria, la novena de Milwaukee se encuentra a una sola victoria de sellar su boleto a la Serie Mundial, manteniendo el entusiasmo de su afición en lo más alto. No obstante, el equipo angelino se juega la vida en este partido y saldrá al diamante con todo su arsenal para intentar evitar la barrida e iniciar una compleja remontada frente a su público.
¿Dónde ver Televen EN VIVO, Brewers vs. Dodgers hoy por el juego 4 de los playoffs de la MLB 2026?
Televen es una cadena de televisión abierta venezolana que transmite noticias, entretenimiento y acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. La televisora confirmó que ofrecerá el cuarto enfrentamiento entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee por su señal abierta y mediante Televen MAX.
Aquí te presentamos las opciones para ver el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde Venezuela.
Televisión abierta
- Televen: señal abierta en Venezuela.
- Caracas: canal 10 UHF, según la cobertura local.
Televisión por cable y suscripción
La numeración puede variar según el operador y la localidad. Consulta la guía de programación de tu proveedor para localizar Televen.
- Inter: Consulta la guía de canales de tu servicio.
- NetUno: Verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete.
- SuperCable: Revisa la numeración local.
- SimpleTV: Consulta la guía de programación para confirmar la disponibilidad de la señal.
También puedes ver Televen online
- Televen MAX: plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado.
- Sitio oficial: televen.com.
- Plataforma de streaming: televenmax.com.ve.
¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Brewers vs. Dodgers desde Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir la transmisión venezolana, debes comprobar primero si Televen MAX permite acceder al contenido desde tu ubicación. La disponibilidad internacional puede depender de los derechos de emisión y de las restricciones territoriales de la plataforma.
Para ver el encuentro desde Estados Unidos, también puedes consultar las opciones oficiales de MLB disponibles en tu mercado, incluidas FOX, FOX Deportes y FOX One, según la programación correspondiente.
¿Dónde ver Televen MAX en vivo online por internet?
Televen MAX es la plataforma de streaming de Televen, que reúne programación del canal y otras señales de televisión en vivo. Para acceder desde un dispositivo conectado a internet, sigue estos pasos:
- Ingresa a televenmax.com.ve.
- Consulta los planes disponibles y las condiciones de acceso.
- Regístrate o inicia sesión, si el servicio lo requiere.
- Busca la señal de Televen y comprueba si el partido aparece en la programación en directo.
Antes del inicio del encuentro, verifica la disponibilidad de la transmisión y la compatibilidad de tu dispositivo.