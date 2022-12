Nadal quiere recuperar su nivel

La escuadra española se encuentra en Sídney en el Grupo D de la United Cup 2023. Esta competición, la primera de la temporada, enfrenta a 18 países divididos en seis grupos de tres. ‘Rafa’ encabeza el equipo ibérico, que está conformado por Paula Badosa, Nuria Párrizas, Pablo Carreño, David Vega y Jessica Bouzas. ¿Y cómo se definirá cada serie? En cinco partidos: dos duelos individuales masculinos, dos femeninos y un dobles mixto.

Para Nadal, este torneo y los próximos que siguen en este inicio de año son importantes porque espera “recuperar las buenas sensaciones en pista” y “ser competitivo”. “Tengo una motivación enorme para comenzar bien. Siempre es importante empezar bien para tener confianza. Los últimos meses no han sido sencillos para mí. Simplemente intento hacer los entrenamientos correctos antes de que empiece el torneo. Por supuesto, intentaré ayudar al equipo. Estoy preparado para lo que ocurra, pero veremos”, declaró el mallorquín en conferencia de prensa.

El gran reto de ‘Rafa’ en esta primera parte de la temporada será el Australian Open. El año pasado, el español -que posee el récord de 22 Grand Slam- se impuso en este campeonato y buscará repetir el plato en esta edición, que se celebrará del 16 al 29 de enero. Sin embargo, tendrá algunos escollos: no llega en su máximo nivel, podría chocar con Djokovic, que no participó en 2022, y también podría encontrarse con su compatriota Carlos Alcaraz, el joven tenista que, hace unos meses, levantó el trofeo del US Open, en pista dura, superficie similar en donde se disputará el grande australiano.

Nadal no la tendrá nada fácil, aunque, como ya lo ha dicho, lo principal es recuperar su buen juego en la cancha, para posteriormente llegar en óptimas condiciones a los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami, así como a los siguientes Grand Slam.

Djokovic va por su revancha

En 2022, Novak Djokovic no pudo disputar el Australian Open debido a que fue deportado de Australia por no estar vacunado contra la covid-19. Además, el Gobierno ‘aussie’ dispuso que no ingrese al país oceánico por tres años. Sin embargo, esa medida ha sido revocada y ‘Nole’ podrá volver a jugar el grande australiano, donde ha ganado en 9 oportunidades. Es, de hecho, el tenista que más veces ha campeonado en este certamen.

“Espero que todo sea positivo (este 2023 en Melbourne). Obviamente, no es algo que pueda predecir”, declaró el serbio, quien busca aupar su Grand Slam número 22 y de esta manera igualar a Nadal. “Haré todo lo posible para jugar un buen tenis, transmitir buenas sentimientos y emociones al público. Esto es lo que hacemos como atletas profesionales, también somos entretenedores, de alguna manera. Intentamos que la gente se sienta bien, se divierta y tenga buenos recuerdos”, prolongó.

Pero antes de competir en el ‘major’ australiano, Djokovic tendrá un torneo de preparación: el ATP 250 de Adelaida, que llevará a cabo durante la primera semana de enero. Luego, irá por su gran objetivo de esta primera parte de la temporada: su décimo título en la histórica Rod Laver Arena.

El conograma ATP para este 2023

La temporada ha empezado con el United Cup -en reemplazo de la ATP Cup- y antes del Australian Open habrá cuatro torneos de preparación, todos ATP 250: tres en Australia (Adelaida, Adelaida II y Auckland) y uno en India (Pune). Después, comenzará la gira sudamericana de arcilla (en Chile y Argentina) y, a la par, se organizarán torneos en Europa, Estados Unidos y el Medio Oriente.

La gran novedad de este año es que los Masters 1000 de Madrid, Shanghái y Roma tendrán, cada uno, 12 días de competencia, mientras que los Masters 1000 de Miami y de Indian Wells, que se llevarán a cabo en marzo en territorio estadounidense, seguirán durando dos semanas.

¿Y cuándo se celebrarán los Grand Slam? El primero es el Australian Open que se jugará en la tercera y cuarta semana de enero, mientras que el segundo, el Roland Garros, se disputará entre el 28 de mayo y el 11 de junio en la arcilla parisina. El tercer grande será Wimbledon que se realizará en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres entre el 3 y 16 de julio. Finalmente, el US Open arrancará el 28 de agosto y concluirá el 10 de setiembre.

La temporada, asimismo, terminará en el mes de noviembre con seis competiciones: el Masters 1000 de París-Bercy, el ATP 250 de Metz, el ATP 250 de Estocolmo, el Next Gen ATP Finals, el Nitto ATP Finals y las Finales de la Copa Davis.

¿Djokovic y Nadal participarán en estos torneos? Se espera que compitan en los más importantes, como los cuatro ‘major’ o algunos Masters 1000, así como en las ATP Finals. El hecho es que ambos tenistas siguen en carrera para definir cuál de ellos es el que más títulos Grand Slam levanta en la historia del tenis.

Calendario Masters 1000 y Grand Slam

Torneo País Fecha Australian Open Australia 15-29 de enero Masters 1000 de Indian Wells Estados Unidos 6-19 de marzo Masters 1000 de Miami Estados Unidos 19 de marzo al 2 de abril Masters 1000 de Montecarlo Mónaco 8-16 de abril Masters 1000 de Madrid España 24 de abril-7 de mayo Masters 1000 de Roma Italia 8-21 de mayo Roland Garros Francia 28 de mayo-11 de junio Wimbledon Inglaterra 3-16 de julio Masters 1000 de Toronto Canadá 7-13 de agosto Masters 1000 de Cincinnati Estados Unidos 14-20 de agosto US Open Estados Unidos 28 de agosto-10 de setiembre Masters 1000 de Shanghai China 4-15 de octubre Masters 1000 de París Bercy Francia 30 de octubre-5 de noviembre

