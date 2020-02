Carlos Alcaraz, el adolescente de 16 años considerado joya del tenis español, asegura que está “preparado” para competir en la ATP, después de lograr el lunes en Rio de Janeiro su primera victoria en el principal circuito profesional.

Alcaraz (El Palmar, Murcia, 5/5/2003), hizo historia en la tierra batida de Rio, donde doblegó al también español Albert Ramos, el número 41 del mundo y que a los 32 años le dobla la edad.

Por su sorprendente victoria, las comparaciones con tenistas como Rafael Nadal fueron inevitables, aunque, en entrevista con EFE, el precoz jugador las rechaza y asegura que prefiere seguir su propio camino.

El murciano, actualmente 406 del mundo pero que la próxima semana puede ascender al lugar 313, venció a Ramos, un jugador del Top 50, por 7-6 (7-2), 4-6 y 7-6 (7-2) en tres horas y 36 minutos de un partido que terminó a las 3.00 de la madrugada en Río de Janeiro y que fue el más largo e intenso de su corta carrera.

La raqueta más prometedora de España, entrenada por el exnúmero uno del mundo Juan Carlos Ferrero, dijo que aún no tiene planes para pasar de los circuitos Challenger a los de la ATP pese a que se considera en condiciones físicas y emocionales de hacerlo, y que su intención en Río de Janeiro, el único ATP 500 de Sudamérica, es disfrutar y aprender de los mejores.

Alcaraz ha sido el más joven en ganar un partido de un torneo ATP 500 desde el inicio de la serie en 2009. Es también el más joven a ganar un partido del circuito ATP (incluyendo todas las categorías) desde que el chileno Cristian Garín ganase uno en el Abierto de Viña del Mar en 2013, a los 16,7 años.

Es también el español más joven a ganar un partido del circuito ATP desde que Rafael Nadal debutó en Mallorca en 2002 con 15 años y el más joven en derrotar a uno de los 50 mejores de la ATP en un partido del circuito desde que Richard Gasquet venció a Feliciano López en Marsella en 2003 a los 16,7 años.

Si Alcaraz consigue derrotar a su próximo rival en octavos de final, el argentino Federico Coria (116 del ránking), se convertirá en el más joven en avanzar a cuartos de un torneo ATP desde que el checo Michal Tabara lo hizo en 1996 en Praga a los 16,7 años.

Y si llega a semifinales en Río será el más joven en hacerlo desde que Michael Chang lo logró en 1988, en San Francisco.

- Después de su victoria del lunes surgieron muchas comparaciones con otros tenistas que comenzaron a ganar precozmente, como con Rafael Nadal que es su ídolo. ¿Qué opina de esas comparaciones?

- Yo lo he dicho en muchas ocasiones, que no me gustan las comparaciones porque cada jugador sigue su camino, ha jugado lo que tenía que jugar y ha entrenado lo que tenía que entrenar. Y sus entrenadores saben lo que tenía que hacer. Entonces a mí las comparaciones no me gustan nada con ningún jugador, porque yo sigo mi camino y entreno lo que tengo que entrenar.

- Pero de todos modos no puede negar que está haciendo historia al entrar a competir tan joven con jugadores del Top50...

- A mí, la IMG (academia de tenis que maneja derechos de jugadores) me dio el wild card para este torneo para poder disfrutarlo al máximo y poder aprender de los mejores del mundo. Así que vine aquí con toda la ilusión del mundo para poder aprender de estos jugadores.

- En el partido del lunes mostró que está preparado físicamente para el circuito ATP, pero ¿cree que también está preparado emocionalmente?

- En esta pretemporada he trabajado muy bien y muy duro. Y he hecho un cambio físico con respecto al año pasado. Y estoy preparado de todas las maneras para afrontar estos partidos.

- Y, emocionalmente, ¿se siente maduro para entrar al circuito ATP?

- Sí. Ahora mismo todavía tengo que mejorar muchísimas cosas, pero sí, yo creo que puedo seguir en este camino.

- ¿Cuáles son sus planes para ese cambio de circuito, desde un Challenger hasta el ATP?

- Ahora mismo no lo sé. Yo tengo que jugar primero los torneos de abajo, los Challenger, y poco a poco ir subiendo.

- Dijo que recibió una invitación para disputar el torneo de Río de Janeiro y que pretende aprovechar, pero ¿ya miró la tabla? ¿Tiene alguna perspectiva? ¿Sabe hasta dónde puede llegar en Río?

- No. Sólo miro partido a partido porque aquí cada partido hay que jugarlo al máximo porque si llegas a despistarte en un momento con estos jugadores, te cuesta muy caro. Así que sólo miro (al adversario) del partido siguiente y a disfrutar.

- Pero ya conoce a su adversario en octavos de final...

- Sí, bueno. Juego contra Federico Coria. No lo he visto mucho, pero seguro que es un jugador increíble con un nivel muy alto.

- Tras su victoria del lunes dijo que nunca olvidó a Río de Janeiro. ¿Cuál fue su sensación en ese momento?

- La verdad es que es increíble poder ganar un partido en un ATP 500 y estoy muy contento de poder hacer las cosas bien y de verme capaz de estar al nivel de estos jugadores.

- ¿Y qué dijo su técnico, un campeón como Juan Carlos Ferrero, del resultado del lunes?

- Pues nada. Me dio las felicitaciones y está igual de contento que yo.

Fuente: EFE

