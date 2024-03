Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE hoy, jueves 14 de marzo, por los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2024. El duelo entre el español y el alemán/ruso comenzará a las 5:00 de la tarde (horario de Perú y seis horas más tarde en España) y será transmitido GRATIS por ESPN y STAR Plus para América Latina, así como por Movistar Plus+, Tennis TV (España), y Tennis Channel (Estados Unidos). Alcaraz logró vencer a Marozsán por 6-3/6-3, permitiéndole tomar revancha personal contra el rival que lo eliminó la temporada pasada en el Masters 1000 de Roma. Por otro lado, Zverev derrotó el martes al australiano Álex de Miñaur en un emocionante partido que finalizó con un marcador de 5-7, 6-2 y 6-3. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los sets, puntos, estadísticas e incidencias en Depor.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentan por los cuartos de final de Indian Wells 2024. (Vídeo: @PuntoRegional).