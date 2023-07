Carlos Alcaraz vs. Holger Rune se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 12 de julio, en el marco de los cuartos de final del Wimbledon 2023. El encuentro se llevará a cabo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres y arrancará desde las 9:00 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN y Star Plus para todos los países de América Latina y Europa. Esta será la primera vez que dos tenistas menores de 21 se enfrenten en esta instancia de un Grand Slam en la Era Abierta. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este gran partido por Depor.

Carlos Alcaraz es uno de los candidatos para llevarse el título de Wimbledon 2023. (Video: Wimbledon)