Alejandro Tabilo vs. Karen Khachanov se ven las caras el martes 14 de mayo desde las 4:30 a.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Chile y dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil), en el compromiso correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de Roma, a disputarse en el Foro Itálico (Roma, Italia). A continuación, conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y cómo ver su transmisión desde una teleoperadora o en streaming.

Dando una de las mayores exhibiciones de su carrera, Alejandro Tabilo (32° ATP) llegó a los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras vencer por 2-0 a Novak Djokovic (1°). En un encuentro que duró una hora con siete minutos, el chileno se impuso con parciales de 6-2 y 6-3, dejando en el camino a uno de los principales favoritos para llevarse el torneo que se lleva a cabo en territorio italiano.

El recorrido de Tabilo no ha sido sencillo desde que comenzó la temporada 2024, pues le costó encontrar regularidad y tuvo que empezar a puntuar en los certámenes más complicados para alcanzar el mejor puesto de su carrera en el ranking ATP. Así pues, veremos qué tan lejos puede llegar en Roma y si reedita su título en el ATP 250 de Auckland, donde venció en la final al japonés Taro Daniel (2-0).

No todos los días se consigue eliminar el número 1 del mundo, por lo que Tabilo valoró este resultado en sus declaraciones pospartido. “Ha sido increíble, fue una sensación inolvidable. Estaba tratando de mantener la calma en todo el partido, jugando muy bien, salí con todo y poder seguir con ese nivel durante todo el partido era algo que no esperaba. Estoy muy emocionado”, sostuvo.

Por otro lado, la web oficial destacó el triunfo del mapocho con palabras de elogio, valorando sus mejores quiebres como parte fundamental de su victoria. “El chileno jugó con descaro, aprovechando sus oportunidades y sin conceder puntos gratis al serbio. No obstante, blindó su servicio sin puntos de quiebre y un 77% de éxito con el primer servicio, además de convertir cuatro de los siete breaks que tuvo a su favor”, señalaron.

Para continuar su camino e instalarse en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, Alejandro Tabilo deberá vencer a Karen Khachanov, favorito para muchos. El ruso se colocó en esta etapa del torneo tras eliminar al argentino Francisco Cerundolo, con un marcador de 2-0 y parciales de 6-2 y 6-4. Ojo, el historia está a favor del europeo, pues en la única vez que se vieron previamente se impuso por 2-0 (6-3 y 6-3), en la primera ronda del ATP 250 ‘s-Hertogenbosch del 2022.

¿A qué hora juegan Alejandro Tabilo vs. Karen Khachanov?

El partido entre Alejandro Tabilo y Karen Khachanov está programado para el martes 14 de mayo desde las 4:30 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 6:30 a.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 5:30 a.m.; en México a las 3:30 a.m.; mientras que en España a la 1:30 p.m.

¿En qué canal ver Alejandro Tabilo vs. Karen Khachanov?

El encuentro entre Alejandro Tabilo y Karen Khachanov se disputará en el Foro Itálico y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal exclusiva de ESPN, también disponible en su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Alejandro Tabilo vs. Karen Khachanov?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR