¡Duelo imperdible! Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la final de Wimbledon 2023. El encuentro está programado para este domingo 16 de julio desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, 10:00 a.m. en Argentina y 3:00 p.m. en España), y va en TRANSMISIÓN OFICIAL través de las señales de ESPN y Star Plus en América Latina. También se podrá seguir por Movistar Plus. Revisa las incidencias del compromiso en la web de Depor. Cabe destacar que antes se enfrentaron en las semifinales de Mutua Madrid Open (2022) y en la penúltima ronda de Roland Garros (2023), con un triunfo para cada uno.

Novak Djokovic va por un nuevo título de Wimbledon en su carrera. (Video: Wimbledon)