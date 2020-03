La imagen de Juan Pablo Varillas venciendo al suizo Henri Laaksonen es inolvidable para el tenis peruano. Gracias a esa victoria y al triunfo previo de Sergio Galdos y Jorge Brian Panta en dobles, ‘JuanPi’ cerró con éxito la serie entre Perú y los helvéticos.

Pasamos, así, al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Y ayer, en el sorteo de la ITF, se definió que enfrentaremos a Bosnia y Herzegovina. Será en setiembre y, de nuevo, seremos locales. Varillas, primera raqueta nacional, volverá a liderar a nuestra joven selección.

¿Cómo tomas la noticia?

Va a ser una serie durísima, muy parecida a la de Suiza. Que seamos locales va a influir bastante. Ellos tienen a Damir Dzumhur, que ha estado en el Top 100 toda su vida, aunque ahora ha bajado un poco y está en el Top 110. Mirza Basic, el dos de Bosnia, también estuvo entre los cien primeros. Y Tomislav Brkic es un muy buen singlista y doblista. En general, con los equipos que habían nos pudo haber tocado un rival más fuerte, pero con Bosnia va a ser muy parejo.

¿Te has enfrentado a alguno?

Con Dzumhur y Basic, no. Con Brkic sí he jugado dos veces y he ganado las dos.

¿Ayuda que Dzumhur esté en ‘bajada’?

Es un jugador que ha estado en el Top 30. Tiene otra calidad. Con él, el partido será complicado.

La ATP ha cancelado los torneos por seis semanas a causa del coronavirus, ¿de acuerdo con la medida?

Al final, la salud es primero. No hay que arriesgar. Los torneos de tenis siempre se van a dar y la carrera es larga. A mí me agarra en un momento en que tenía la oportunidad de por primera vez jugar el Miami Open y el ATP 250 de Houston. Y también me pasó lo de la lesión (en febrero). Quizá hay un poco de mala suerte. Sí me molestó en su momento, pero ahora lo tomo tranquilo. Si la ATP ha tomado esa decisión, es por algo.

¿Cuál es tu plan?

El próximo domingo me voy a Argentina a entrenar cinco semanas. Si se cumple el tiempo de para y el tema (del Covid-19) no empeora, viajaría a Europa dos o tres semanas antes de jugar la ‘qualy’ del Roland Garros.

Sobre el partido contra Laaksonen, ¿cómo se sintió cerrar la serie y darle a Perú el punto para clasificar al Grupo Mundial I?

Fue un momento increíble. Siempre quise cerrar una serie de esa manera, en un partido duro. Antes de la Davis, yo estaba mentalizado en que un single no tenía la obligación de ganar. Pero el que sí era un punto fijo para Perú era el primero (frente a Sandro Ehrat). Me puse un poco nervioso, pero igual lo saqué adelante. Después, el segundo yo sabía que iba a ser durísimo y con ‘Tupi’ tomamos la decisión de no jugar el dobles, para así estar al 100% para el ‘single’. Y la táctica funcionó porque el dobles lo ganamos y el single también.

En el tie-break del tercer set estabas perdiendo 3-0 y luego volteaste el marcador

Habían sido puntos buenos de él. Yo no había tenido fallas importantes en esos tres puntos. Venía haciendo algo que me había dado resultado todo el partido y había tenido más oportunidades de quebrar. En ese sentido, yo sentía que tenía que seguir tal cual lo estaba haciendo, tratando de ser agresivo y de proponer en todos los puntos, que es lo que caracteriza mi juego. Obviamente, nunca me esperé que fuera a ganar siete puntos seguidos, pero en el momento crítico del partido, que fue el definitorio tie-break, estuve 110% concentrando. Creo que eso hizo la diferencia al final.

¿Cómo calificas lo que va de tu año?

Me hubiera gustado que sea mejor (estuvo cerca de tres semanas sin actividad por una lesión), pero no me quejo. Era la primera vez que jugaba ese tipo de torneos (la gira sudamericana de arcilla del circuito profesional de la ATP). La próxima vez los voy a afrontar de la mejor manera, al 100%. Tenía otras ilusiones. Pero por algo pasan las cosas. Como digo, si me pasó lo de la lesión, queda como aprendizaje. Para la próxima vez ya tendré más cuidado, ya sé que tengo que trabajar zonas de mi cuerpo en donde me he estado lesionando ultimamente, como mi cadera o el aductor.

¿Y le ganamos a Bosnia?

Sí se le puede ganar. Vamos a dejar todo en la cancha para sacar adelante la serie y estar en las ‘Qualifiers’ el próximo año.

