Perú jugará ante Suiza los Play-offs del Grupo Mundial I de la Copa Davis este fin de semana. Juan Pablo Varillas, Nicolás Álvarez, Sergio Galdos, Conner Huertas del Pino y Jorge Brian Panta -capitaneados por Américo ‘Tupi’ Venero- serán los encargados de encarar a un equipo europeo que, aunque no venga con sus máximos referentes Roger Federer y Stan Wawrinka, no deja de ser peligroso.

Para conocer más sobre esta evento, Depor conversó con Rodrigo Escalante, gerente general de la Federación Deportiva Peruana de Tenis y director de la serie Perú versus Suiza, que se desarrollará en el Club Lawn Tennis de la Exposición. ¿Qué se espera del torneo? ¿Hay posibilidades de vencer a los helvéticos? ¿El deporte blanco está renaciendo en territorio nacional? Las respuestas en las siguientes líneas.

- Será una Copa Davis diferente. Nuestro país se ha colgado medallas en tenis en los Juegos Panamericanos y luego de once años un peruano, en este caso Juan Pablo Varillas, ha ganado un Challenger

- Es un momento positivo para el resurgimiento del tenis peruano. Las dos medallas conseguidas en los Panamericanos y los buenos resultados que tuvo Juan Pablo en la segunda mitad del año pasado hacen que volvamos a tener confianza en este deporte. Las expectativas son altas. Por un lado, nos ha tocado por sorteo un rival de la categoría de Suiza que ha sido campeón en 2014 y que es el país de tenistas como Roger Federer y Stan Wawrinka. Por el otro lado, por el deportivo, el hecho de que no participen Federer ni Wawrinka pone la serie, en cuanto al ranking, más pareja y accesible. Incluso, podemos hablar de un ligero favoritismo para Perú.

- ¿Cuáles son esos factores que nos hacen ligeramente favoritos?

- El factor de la localía puede influenciar. El público, el clima y la cancha (de polvo de ladrillo) también. Es una superficie que nos favorece más. Los suizos están acostumbrados a jugar en cancha rápida o si juegan en arcilla es cada cierto tiempo dependiendo del calendario ATP; mientras que nuestros deportistas están acostumbrados a jugar durante todo el año en arcilla, que eso sí acomoda bastante.

- ¿Por qué se eligió el Club Lawn Tennis de la Exposición?

- Se abrió las puertas a todos los clubes afiliados para que muestren su interés en participar. Y en base a las propuestas que recibimos fuimos evaluando distintos aspectos: desde los accesos, estacionamientos, transporte público. Y eso nos permitió quedarnos con algunos finalistas. Los evaluamos y también vimos el precedente de lo que fue Lima 2019. El aforo del Lawn Tennis (casi 2000 personas) estuvo al máximo, hubo mucha expectativa, la gente respondió como se esperaba, así que decidimos aprovechar el estadio de los hermanos Buse y repetir la experiencia de los Juegos Panamericanos para esta Davis.

- ¿Y cómo va la venta de entradas?

- La tribuna sur ya se agotó. Queda para las otras tres. La venta viene caminando bien. La zona más cara es la norte que está 140 soles. Pero también tenemos entradas desde 60 que es un precio muy accesible para el nivel de tenis que vamos a ver, considerando que son por lo menos dos partidos el día viernes y hasta tres el día sábado. Son precios realmente populares si lo comparamos con lo que fue, en su momento, la serie contra España o contra Israel. La apuesta va por llevarlo al Lawn Tennis, en donde podamos tener una mayor cantidad de aforo, pero sin subir los precios. Queremos asegurar el estadio lleno y que la gente juegue su rol en el partido, que es apoyar a los muchachos.

- ¿Se va a transmitir esta serie de Copa Davis?

- Estamos negociando con algunos canales para transmitirla. Ahora no puedo decir con quién, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que se vea por televisión y que la gente, desde sus hogares, también pueda seguir estos dos días de competencia.

- Parte de que los eventos de tenis se llenen aquí en Perú y consigan más seguidores es que este deporte se expanda a otros lugares y no esté concentrado en un solo sector social, ¿qué está haciendo la federación en ese aspecto?

- Como federación buscamos descentralizar el tenis y que no esté reducido a un grupo de personas. Muchos de los torneos del circuito nacional de menores se realizan en Arequipa, en Trujillo. También estamos buscando desarrollar alianzas con oenegés para llevar este deporte a personas que usualmente no tienen acceso. Antes, para jugar tenis tenías que ser socio de un club. Ahora, en el Campo de Marte puedes ir a practicar sin ser socio. Cualquier persona puede ir e inscribirse a clases, sea niño o adulto.

- Hoy el tenis está volviendo a tener repercusión, pero desde el 2009 que Lucho Horna se retiró ha habido una gran ausencia, ¿cómo ha afectado esto al tenis peruano?

- Definitivamente, el tener un deportista en la élite ayuda a que el deporte se masifique y que la gente esté pendiente. La gente seguía los resultados de Lucho, así como sigue los resultados de 'JuanPi’. No tener un deportista de nivel hace que la disciplina pierda un poco de relevancia en los medios. No le dan tanta pelota cuando no tienes un referente. Entonces sí afecta al objetivo de masificar. Internamente, nosotros seguimos con nuestros semilleros, pero contar con un deportista en la élite es lo que realmente permite tener mucha más exposición, porque los niños comienzan a verlo, también quieren jugar, y los padres los llevan a los partidos. Es un círculo virtuoso.

- Justo eso está ocurriendo hoy con Juan Pablo

- En los últimos años, hemos vuelto a tener portada, Depor nos dio una cuando Juan Pablo jugó la ‘Qualy’ del Abierto de Australia en enero. También fuimos noticia cuando se ganaron medallas panamericanas. Estamos debajo del fútbol que es el más masivo y probablemente del vóley que sería el segundo. Pero el tenis es un deporte de tradición en el Perú. La gente siempre sigue la Copa Davis. Iba al estadio en la época de Jaime Yzaga, de Alejo Aramburú, de Lucho Horna. Es un deporte con mucha tradición. Basta que se tenga un resultado bueno o un deportista en una competencia de talla importante para que las personas se vuelvan a enganchar.

- ¿Es posible que un torno ATP 250 se realice en un futuro en nuestro país?

-Me enteré hace poco que la ATP ha lanzado los Challenger 50, que es un torneo de transición entre los Futuros de 25 y los Challenger 80. Nosotros acabamos de realizar las últimas dos semanas dos futuros de 25 (antes del ATP de Brasil y del de Santiago). Nuestra visión como federación es poder lograr y conseguir el apoyo de la empresa privada y el apoyo del IPD para que el próximo año no sean dos semanas de torneos de 25, sino tal vez pensar en un Challenger 50 y poco a poco ir subiendo. La expectativa sería tener un torneo de ese nivel (ATP 250). Pero esto tiene que venir acompañado del resultado deportivo y que nosotros hagamos nuestra chamba como federación, además de involucrar a la empresa privada, porque son torneos que solamente en premios reparten una cantidad de dinero importante.

- ¿También depende de los jugadores top que vengan? ¿De qué tengamos tenistas top?

- Al final, si tú tienes un torneo de un nivel determinado, los deportistas van a querer venir porque son puntos atractivos para ellos, puntos o dinero atractivo. El punto es tener la capacidad de organizar. Necesitamos el apoyo de la empresa privada para poder asegurar todo lo que pide la ATP: tienes que cubrir los premios, que en este caso pueden ser 80 mil, 100 mil, 250 mil dólares, mas todo el tema logístico. Son costos que terminan engrosando la carga del torneo. Nuestro objetivo sería poder tenerlo. No solamente es el nivel deportivo porque hay países que realizan un torneo ATP de nivel importante sin tener un deportista de alto rendimiento. Lo hacen porque tienen el presupuesto y después recuperan con los sponsors, con lo que logran en patrocinios. A eso tenemos que llegar.

- ¿Qué espera de este torneo?

- Que la gente responda apoyando a los chicos, la venta de entradas está yendo bien, así que parece que vamos a tener el estadio lleno, un marco bien bonito. También espero que los días de competencia sean del agrado de la gente, que se juegue tenis de altísimo nivel, con resultados favorable para Perú, y que sea una serie histórica con partidos largos y luchados pero con un triunfo para nosotros.

- Como en Lima 2019

- Si quiero tener un recuerdo de los Juegos Panamericanos y hacer un paralelo con la Copa Davos sería el triunfo de Juan Pablo y Sergio, y el triunfo de Sergio y Anastasia (Iamachkine): el estadio celebrando con las medallas obtenidas. Sería ideal que la jornada de la Davis termine en el tercer, cuarto o quinto partido con Perú celebrando y teniendo la expectativa de la serie que nos va a tocar jugar en setiembre, para ver si seguimos ascendiendo en esta lucha por llegar a las finales del 2021.

*Las entradas se venden a través de Joinnus.

Equipo de Perú Equipo de Suiza Juan Pablo Varillas Henri Laaksonen Nicolás Álvarez Johan Nikles Sergio Galdos Luca Margaroli Conner Huertas del Pino Antoine Bellier Jorge Brian Panta Sandro Ehrat

