Luego de dos horas de juego, Juan Pablo Varillas derrotó a Henri Laaksonen por 6-3, 3-6 y 7-6 en un emocionante encuentro. Con ello, Perú venció a Suiza por 3-1 en el global y aseguró su pase al Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Tras el encuentro, Varillas habló sobre su victoria. “Muy feliz, vengo trabajando para esto muchísimo tiempo. No se me había dado antes cerrar una serie de Copa Davis (...). Hace mucho tiempo que no jugaba un tenis de esta calidad. Ojalá que sigamos siendo el mismo equipo para las siguientes series y seguir madurando”, dijo la primera raqueta nacional.

En otro momento fue consultado sobre los posibles rivales de Perú en el Grupo Mundial I. “Trato de disfrutar el momento. Ahora no sabemos contra quién nos enfrentaremos, pero vamos a hacer todo lo posible para sacarlo adelante como en esta (serie). Somos casi todos de la misma edad, nos conocemos hace tiempo y somos muy amigos”, agregó.

Por otro lado, Varillas se mostró contento por el apoyo de la gente. “Increíble el marco de gente, hace tiempo no teníamos un marco así en Copa Davis. Fue muy difícil el rival, traté de llevarlo al límite (...). Es un jugador muy bueno, tenía buena derecha, trataba siempre de buscar su mano", finalizó.

