La situación en Líbano es delicada día a día por el conflicto bélico que tiene con Israel. Esta nación se ha visto afectada en todo sentido, y en el plano deportivo la situación tampoco es ajena. Por ejemplo, a nivel fútbol, no pueden jugar en su territorio las Eliminatorias asiática por el peligro a los bombardeos; en el tenis sucede lo mismo. El conjunto arábico no podrá jugar en casa ante Perú la próxima serie de Copa Davis 2025, por su difícil contexto, por lo que se ve obligada a moverse de escenario para fungir de local.

A raíz de ello, Líbano decidió jugar como local en Egipto para su serie contra el combinado nacional por los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis, programado para llevarse a cabo entre el 31 de enero y 2 de febrero del 2025. Este cambio no le resulta nuevo al elenco del Medio Oriente, pues en su anterior llave como local también se trasladó a ese país para medirse ante Japón, encuentro que perdieron por 3-1.

En aquella presentación, Líbano jugó en la cancha del Smash Sporting Club en El Cairo, una superficie de tierra batida. Y aunque solo está confirmado el país donde será la cancha neutral, el elenco asiático todavía no ha confirmado la ciudad o el club donde será el compromiso frente a los pupilos de Lucho Horna (lo hará con el correr de las semanas). Eso sí, todo hace indicar que seguiría siendo en arcilla.

Como se recuerda, la Federación Peruana de Tenis le había ofrecido a Líbano la posibilidad de llevar a cabo el encuentro en Perú, pero esta propuesta fue rechazada por el elenco local. Según los plazos establecidos por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), el 28 de noviembre vence el plazo para que el conjunto del Medio Oriente defina todo los aspectos logísticos de esta eliminatoria, como club y superficie de juego,

Este encuentro será clave para ambos países, pues forma parte de los playoffs del Grupo Mundial I, el cual determinará la permanencia de 13 naciones en esta zona. La ‘Bicolor’ necesita la victoria frente a Líbano para volver a hacer su camino rumbo a las Qualifiers, el cual empezaría en el mismo grupo en septiembre del 2025. En caso, la suerte no nos acompañe, el equipo que lidera Lucho Horna será uno de los 12 países que se verá obligado a jugar el Grupo Mundial II.

Líbano, capitaneado por Fadi Yousseff, viene de vencer a Sudáfrica por el Grupo Mundial II, lo que le valió a acceder a los playoffs por el Grupo Mundial I. (FOTO: NNA).

¿Qué se sabe de la selección de Líbano?

La Selección Peruana tiene que alistarse para afrontar un duro reto como visitante en la Copa Davis. La última vez fue en Biel contra Suiza y las cosas no salieron bien: no se ganó ningún partido de la serie y no se pudo acceder a los Qualifiers. Ahora tiene que enfrentar a Líbano, que ganó en el Grupo Mundial II a Sudáfrica (3‑1) para llegar a esta instancia.

Se conoce que la selección de Líbano tiene jugadores como Benjamín Hassan (218 ATP), Hady Habib (320 ATP) y Bidan Fadi (1234 ATP). El equipo peruano tiene la misión de superar esta llave para disputar las Eliminatorias del Grupo Mundial I, en setiembre del 2025. En caso de perder, jugará con los países ganadores de los play offs del Grupo Mundial II del 2025.

A falta de confirmación, todo indica que el combinado patrio, encabezado por ‘Lucho’ Horna, repetirá el mismo equipo que jugó en Biel ante Suiza. Juan Pablo Varillas, primera raqueta actual del Perú, es nuestro tenista más fuerte. También estarían Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y los hermanos Conner y Arklon Huertas del Pino.

